Одобрен закон, направленный на социальную поддержку пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представил заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера А. Акимов.

На 495-м заседании Совет Федерации одобрил внесение изменения в статью 34 Закона Российской Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

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В законе уточняются условия компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионеров к месту отдыха и обратно.

Документ представил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов. АкимовАлександр Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия)

Федеральный закон направлен на обеспечение социальной поддержки пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в виде компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно независимо от территориальной расположенности избранного пенсионерами места отдыха (нахождения места отдыха на территории Российской Федерации или за её пределами).

Такая компенсация производится один раз в два года в порядке, размере и на условиях, определяемых Правительством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией положений, предусмотренных законом, предполагается осуществлять за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда РФ.

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