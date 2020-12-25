Source: Russia – Council of the Federation

Докладчиком по вопросу выступил член Комитета СФ по обороне и безопасности С. Колбин.

Определены принципы организации и функционирования вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и одобрены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Смотрите также

Докладчиком по вопросу выступил член Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Колбин. КолбинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя

По словам сенатора, реализуются меры обеспечения правопорядка, общественной безопасности, оказания качественной медицинской помощи, борьбы с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями и ликвидации их последствий.

«Устанавливаются принципы организации и функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» субъекта Российской Федерации, требования к ее силам и средствам, распределяются полномочия в области обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112», — сообщил сенатор.

MIL OSI