Регулируются отдельные положения закона о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Source: Russia – Council of the Federation

Вносятся изменения в соответствующий Федеральный закон.

Сенаторы поддержали Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Докладчиком на эту тему стал член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Фабричный. ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области

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Проект закона был внесен сенаторами Российской Федерации Андреем Кутеповым КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга и Сергеем Фабричным.

Документом в целях исключения неопределенности в отношении информации, включаемой в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), вносятся изменения в ряд положений в части замены в отношении корпоративного юридического лица термина «учредители юридического лица» термином «участники (члены) юридического лица». При этом понятие «учредитель» сохраняется только в отношении унитарного юридического лица.

Федеральным законом устанавливается, что в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) подлежит включению информация о наименованиях, фамилиях, именах, отчествах (при наличии), идентификационных номерах налогоплательщика участников (членов) корпоративного юридического лица, способных оказывать влияние на деятельность этого юридического лица — участника закупки, поставщика (подрядчика, исполнителя), уклонившегося от заключения контрактов либо с которым контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением им условий контрактов.

Документом также устанавливается, что под участниками (членами) корпоративного юридического лица, способными оказывать влияние на деятельность этого юридического лица — участника закупки, поставщика (подрядчика, исполнителя) понимаются лица, которые самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом владеют более чем 25 проц. акций (долей, паев) корпоративного юридического лица. При этом лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства РФ.

Федеральным законом также уточняются положения, регулирующие процедуру ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в частности, порядок, сроки включения информации об участнике закупки или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также исключения из данного реестра соответствующей информации.

Согласно документу, получение федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, обращения о включении информации об участнике закупки или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) будет являться основанием для проведения контрольным органом внеплановой проверки.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых статьей 3 установлен иной срок их вступления в силу.

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