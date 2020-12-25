Сенаторы внесли изменения в закон «О связи»

Source: Russia – Council of the Federation

Поправки представил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Русских.

На 495-м заседании Совета Федерации сенаторы одобрили изменения в Федеральный закон «О связи» в части уточнения обязанностей операторов связи.

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Документ представил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Русских. РусскихАлексей Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Московской области

Закон «О связи» дополняется положением, устанавливающим для операторов связи, оказывающих услуги связи для целей кабельного телевизионного вещания, обязанность предоставлять федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи (Роскомнадзор), и радиочастотной службе доступ к своей сети связи для установки в ней технических средств контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации редакциями телеканалов (телепрограмм) и вещателями телеканалов, транслируемых в сети связи оператора.

Предусматривается, что порядок установки в сетях связи указанных технических средств утверждается Роскомнадзором.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.

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