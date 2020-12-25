Совершенствуется порядок организации и проведения публичных мероприятий

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации одобрил соответствующий Федеральный закон.

На заседании СФ одобрен Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Этот документ касается совершенствования порядка организации и проведения публичных мероприятий, сообщил член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин. ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области

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Документом вносятся дополнения в Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». В уведомление о проведении публичного мероприятия включаются реквизиты банковского счета организатора публичного мероприятия, используемого для сбора денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия, предполагаемое количество участников которого превышает 500 человек.

Законом устанавливается порядок перечисления, сбора, возврата, расходования денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия. В частности, устанавливается запрет на перечисление (передачу) или получение денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств или иностранных организаций; международных организаций или международных общественных движений; иностранных граждан или лиц без гражданства (за исключением лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ); некоммерческих организаций, незарегистрированных общественных объединений или физических лиц, выполняющих функции иностранного агента; анонимных жертвователей.

Согласно Федеральному закону, все денежные средства на организацию и проведение публичного мероприятия, предполагаемое количество участников которого превышает 500 человек, перечисляются только в безналичном порядке на банковский счет, указанный в уведомлении о проведении публичного мероприятия и открытый в российском банке. Собранные денежные средства могут использоваться на покрытие расходов, связанных с организацией и проведением указанного в уведомлении публичного мероприятия. После проведения публичного мероприятия его организатор обязан в течение 10 дней возвратить гражданам и организациям неизрасходованные денежные средства пропорционально вложенным ими средствам.

Федеральный закон предусматривает отчет организатора о расходовании собранных в целях организации и проведения публичного мероприятия денежных средств и (или) иного имущества по форме и в сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. Данный отчет представляется в орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления, с которыми согласовывалось место и время проведения публичного мероприятия.

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