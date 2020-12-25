Совет Федерации одобрил закон о пчеловодстве в России

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представил заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию С. Белоусов.

На 495-м заседании Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О пчеловодстве в Российской Федерации». На рассмотрение коллег документ представил заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов. БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края

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Как пояснил сенатор, устанавливаются правовые основы деятельности в сфере пчеловодства как отрасли сельского хозяйства, определяются основные направления развития сферы пчеловодства и его поддержки. Регламентируются вопросы создания и эксплуатации пчеловодческой инфраструктуры и требования к ее расположению.

Вопрос о специальном законе в этой сфере неоднократно поднимался отраслевым сообществом и парламентариями, напомнил он. В то же время, отдельные регионы, для которых эта подотрасль сельского хозяйства особенно актуальна, пошли по пути принятия отдельных региональных законов, направленных на охрану пчел и развитие сектора. Сейчас в этом вопросе поставлена точка и уже на федеральном уровне установлены правовые основы развития пчеловодства как сельскохозяйственной деятельности, а также деятельности, направленной на сохранение пчел, сказал сенатор.

Новый закон, подчеркнул Сергей Белоусов, призван создать все условия для развития и государственной поддержки пчеловодства. В частности, в нём закреплено, что государство намерено принимать госпрограммы по развитию этой сферы и противодействовать обороту фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных продуктов.

Парламентарий сообщил, что в соответствии с нововведениями, субъекты Федерации будут отвечать за разработку и реализацию региональных программ по развитию пчеловодства и установление порядка оформления на каждую пасеку ветеринарно-санитарного паспорта.

«Мы рассчитываем, что с появлением закона интересы пчеловодов во всех регионах нашей страны будут учтены максимально, а сами нормы положительно скажутся на сохранении пчел и в целом на развитии пчеловодства в России», — подчеркнул сенатор.

Законодатель также напомнил о планируемом введении новых ветеринарных правил содержания медоносных пчел. Соответствующий проект приказа Министерства сельского хозяйства РФ уже проходит необходимые процедуры согласования.

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