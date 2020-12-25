Совет Федерации одобрил закон, продлевающий выравнивание тарифов для Дальнего Востока

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 25 декабря. – Совет Федерации одобрил внесение изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике», которые предусматривают продление до 2028 года механизма выравнивания тарифов на электроэнергию для части потребителей Дальнего Востока до среднероссийского уровня.

При продлении механизма выравнивания тарифов его применение станет более адресным, что позволит оказать поддержку тем потребителям, которые в ней нуждаются. Цель продления субсидирования – создание в дальневосточной части России инвестиционно привлекательных условий для развития энергоёмкой промышленности. При этом сократится надбавка к цене на мощность для потребителей оптового рынка электроэнергии и мощности, за счёт которой происходит выравнивание тарифов. Как и ранее, этот механизм не затрагивает население, которое оплачивает электроэнергию по отдельным тарифам.

Принятые изменения предполагают поэтапное повышение тарифов для части потребителей в регионах Дальневосточного федерального округа до экономически обоснованного уровня: в течение пяти лет – для бюджетных потребителей и предприятий ЖКХ, в течение трёх лет – для предприятий ТЭК и крупных промышленных потребителей, включая сферу добычи драгоценных металлов и драгоценных камней.

Другие важные изменения, предусмотренные принятыми поправками в закон «Об электроэнергетике», – создание механизма финансирования модернизации и строительства тепловой генерации в неценовых зонах оптового рынка (регионы Дальнего Востока, Калининградская и Архангельская области, Республика Коми) также через надбавку к цене на мощность для потребителей ценовых зон оптового рынка.

Закон решает задачу преодоления старения и износа оборудования тепловых электростанций в неценовых зонах, в том числе на Дальнем Востоке, там, где сохраняется тарифное регулирование, и где отсутствуют альтернативные механизмы гарантированного возврата инвестиций. Предусматривается, что Правительство определит перечень таких объектов, подлежащих модернизации, реконструкции или строительству, места их расположения, установленную мощность, сроки ввода в эксплуатацию, технические требования к ним, стоимостные параметры.

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