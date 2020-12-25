Устанавливается правовая основа молодежной политики

Source: Russia – Council of the Federation

Докладчиком выступил Александр Варфоломеев.

Одобрены законы, устанавливающие на территории Российской Федерации правовую основу молодежной политики.

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Речь идет о Федеральном законе «О молодежной политике в Российской Федерации» и о Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 4 и 13 Федерального закона «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений». Законодательная инициатива принадлежит сенаторам РФ Галине Кареловой, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области Инне Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы Александром Варфоломеевым, ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия Мохмадом Ахмадовым, АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики Павлом Таракановым ТаракановПавел Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тюменской области и депутатами Государственной Думы.

Докладчиком по этим двум вопросам выступил первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев.

По его словам, законы разработаны в развитие положений Конституции Российской Федерации, одним из которых является новый предмет совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов – «Общие вопросы молодежной политики».

«Законы проходили обсуждение с участием молодежных организаций на различных площадках Совета Федерации, Государственной Думы, Общественной палаты РФ, на региональных площадках. Высказанные замечания и предложения были приняты в виде поправок, подготовленных сенаторами Валерием Рязанским, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области Татьяной Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Сергеем Горняковым ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области », — подчеркнул сенатор.

«На законодательном уровне закреплены принципы молодежной политики, формы участия молодых людей в ее реализации, сформирван единый понятийный аппарат», — сказал Александр Варфоломеев. Он сообщил, что теперь на территории всей страны будут иметь единое толкование такие понятия как «молодежь», «молодые граждане», «молодая семья», «молодежное общественное объединение», «молодой специалист» и другие.

«Среди основных направлений молодежной политики закреплены: поддержка молодых семей, содействие решению жилищных проблем молодежи и молодых семей, поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Обеспечены гарантии в сфере труда и занятости, содействию трудоустройству молодых граждан. Закреплено понятие молодежной политики, который будет проводиться в целях подготовки доклада о положении молодежи в российской федерации».

Вторым законом, по словам Александра Варфоломеева, вносится корреспондирующие изменения в статьи 4 и 13 Федерального закона «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений».

«Законами создана основа для дальнейшего развития отраслевого, регионального законодательства, подзаконного регулирования в сфере молодежной политики», — подчеркнул сенатор.

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