Установлены особенности обработки персональных данных для целей, на которые их объект не давал свое согласие

Source: Russia – Council of the Federation

Специальное согласие субъекта персональных данных оформляется отдельно.

Одобрены изменения в Федеральный закон «О персональных данных». Речь идет об особенностях их обработки.

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Докладчиком по вопросу выступил первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области

«Устанавливаются ограничения использования персональных данных для целей, на которые объект персональных данных не давал свое согласие оператору», — сказала сенатор.

По ее словам, для такого распространения требуется специальное согласие субъекта персональных данных, которое оформляется отдельно от иных согласий на обработку персональных данных. «Оператор обязан обеспечить субъекту возможность определить перечень соответствующих персональных данных по каждой категории, указанной в согласии и разрешенной гражданином для распространения».

«При этом субъект вправе обратиться с требованием прекратить распространение своих персональных данных, ранее разрешенных для распространения, в любое время к любому лицу, обрабатывающему его персональные данные, или в суд», — пояснила Ирина Рукавишникова.

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