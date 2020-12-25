Уточняется ответственность за злостное уклонение от исполнения обязанностей некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента

Source: Russia – Council of the Federation

Внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации.

Сенаторы поддержали Федеральный закон «О внесении изменения в статью 3301 Уголовного кодекса Российской Федерации». На заседании СФ документ представил член Комитета СФ по международным делам Андрей Климов. КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края

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Проект закона был внесен сенаторами Российской Федерации Андреем Климовым, Олегом Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области а также депутатами Государственной Думы.

Федеральный закон в новой редакции излагает статью 3301 («Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента») Уголовного кодекса РФ.

В частности, устанавливается ответственность за злостное уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Вводится уголовная ответственность за нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иноагента, или учрежденного им российского юридического лица, выступающего в этом качестве, либо неисполнение иным лицом, информация о котором включена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, требований, установленных законодательством РФ, совершенные лицом, ранее подвергнутым административному наказанию.

Кроме того, предусматривается ответственность за неисполнение установленных законодательством обязанностей по представлению в уполномоченный орган заявления о включении в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, или отчета о деятельности, связанной с выполнением функций иноагента, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию, либо неисполнение обязанности по представлению в уполномоченный орган заявления о включении в список физических лиц, выполняющих функции иноагента, совершенное лицом, осуществляющим на территории РФ в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан, лиц без гражданства целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых указанными субъектами может быть использовано против безопасности Российской Федерации.

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2021 г.

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