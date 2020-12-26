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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#Главное26.12.2020 09:23

Директором Протон-ПМ избран Иван Краснов

В пятницу, 25 декабря 2020 года, члены совета директоров компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий директора Дмитрия Щенятского и избрали новым руководителем предприятия Ивана Краснова, до этого занимавшего должность заместителя генерального директора по экономике и финансам НПО Энергомаш. К работе в новой должности он приступит 29 декабря. Дмитрий Щенятский, возглавлявший Протон-ПМ с 2014 года, продолжит профессиональную деятельность в сфере транспортного машиностроения.

Игорь Арбузов, генеральный директор НПО Энергомаш, глава интегрированной структуры ракетного двигателестроения: «Дмитрий Щенятский возглавил Протон-ПМ в 2015-м, в период интенсивного освоения предприятием новых ракетно-космических изделий. От руководителя требовалось в кратчайшие сроки организовать подготовку производства, выпуск новых технологий, ввод в эксплуатацию современных мощностей. И Дмитрий Валерьевич, возглавлявший ранее инженерную службу, справился с поставленными задачами. Под его руководством освоено производство ключевых агрегатов РД-191. Завершив эту работу, он принял решение развиваться в новой для себя области.Сегодня главная задача — организовать в Перми серийное производство двигателя РД-191 с необходимыми ценовыми параметрами, продолжить финансовое оздоровление пермской площадки холдинга. Назначение Ивана Краснова полностью отвечает этим задачам. Он понимает специфику работы предприятия, его экономику, имеет большой опыт работы в отрасли».

Иван Владимирович Краснов родился 25 марта 1979 года. В 2001-м окончил Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» по специальности «Экономика и управление на предприятии».

В 2011-м прошёл обучение в Высшей школе экономики по программе «Управление реформируемыми предприятиями оборонно-промышленного комплекса».

Прошёл путь от инженера-экономиста до директора по экономике НПО Энергомаш (г. Химки Московской области).

В 2011–2013 годах — финансовый директор Тушинского машиностроительного завода (г. Москва). Затем занимал ряд руководящих должностей на российских машиностроительных предприятиях.

С 2015-го — заместитель генерального директора по экономике и финансам НПО Энергомаш.

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