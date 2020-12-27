Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное27.12.2020 11:00

В ЦПК высоко ценят труд спасателей

Сегодня, 27 декабря, в России отмечается День спасателя. В составе оперативно-технических групп представители Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина принимают непосредственное участие в поисково-спасательных работах (ПСР) при обеспечении запусков космических кораблей и возвращения на Землю международных экипажей после орбитального полета. Поэтому сотрудники 3-го и 4-го управлений, как участники ПСР, могут считать этот праздник своим по праву.

Основной задачей специалистов является эвакуация космонавтов из спускаемого аппарата после посадки. С целью подготовки к решению этой задачи постоянно проводятся занятия и тренировки как на базе Центра, так и в организациях-участниках ПСР, естественно, при этом уделяется внимание и нештатным (аварийным) ситуациям. Подобная ситуация, к примеру, произошла в октябре 2018 года. При пуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» (командир корабля космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и его американский коллега Ник Хейг) на 119-й секунде полета произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. Сработала система аварийного спасения. При этом космический аппарат достиг высоты 93 км, разделился на отсеки, спускаемый аппарат перешел в режим баллистического спуска и приземлился примерно в 400 км от места старта.

«Ребята-спасатели очень быстро прибыли на место посадки, эвакуировали наш экипаж и сделали все необходимое, чтобы доставить нас в целости и сохранности, — вспоминает Алексей Овчинин. — Низкий поклон и огромное спасибо всем, кто имеет отношение к прекрасному празднику. Мы часто общаемся со службами поиска и спасания. Они провожают нас на Байконуре и встречают по возвращении из космоса. Хочу пожелать им крепкого здоровья и успехов».

«Помимо участия в ПСР специалисты нашего подразделения проводят подготовку космонавтов к действиям после посадки в экстремальных условиях различных климатогеографических зон, тренировки по подъемам на борт вертолета, находящегося в режиме висения с суши и водной поверхности, — рассказывает начальник отдела экстремальных видов подготовки космонавтов Анатолий Забрусков. — В этом плане специфика подразделения такова, что мы готовим космонавтов к ситуациям, возникновение которых другие наши коллеги стараются не допустить или минимизировать».

Кроме того, осуществляется подготовка космонавтов в условиях невесомости на борту самолетов-лабораторий Ил-76 МДК, специальная парашютная подготовка. Инструкторы входят в состав условных экипажей, участвуют в полетах с воспроизведением режимов невесомости, выполняют прыжки с парашютом и т.д. Поскольку данные работы сопряжены с известной долей риска, космонавты относятся к инструкторам с большим доверием. Кстати, именно специалистов отдела ЦПК космонавты видят первыми после возвращения из космоса.

«Возвращаясь ко Дню спасателя, хочу отдельно высказать слова благодарности тем, кто помогал и помогают нам в организации и проведении тренировок: сотрудникам Ногинского спасательного центра МЧС, Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС, спасателям Черноморского и Тихоокеанского флотов МО, спасателям Росавиации. Это специалисты высшей категории, которые ежедневно рискуя своими жизнями, спасают чужие, — подчеркивает Анатолий Забрусков.- Каждый должен знать, что есть настоящие профессионалы, которые никого не оставят в беде: найдут, окажут необходимую помощь, спасут! Мы их очень ценим и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. — Хочу пожелать им крепкого здоровья и чтобы чрезвычайные ситуации случались как можно реже».

Заместитель начальника управления Центра подготовки космонавтов по экстремальным видам подготовки Герой РФ Виктор Рень сотни раз рисковал жизнью, участвуя в испытаниях и экспериментах. Проверял на себе, каковы пределы физических возможностей человека, попавшего в экстремальную ситуацию. Самым трудным экспериментом на выживаемость Виктор Алексеевич называет дни, проведенные на спускаемом аппарате в море.

«Была задача выяснить, как долго смогут продержаться приводнившиеся космонавты в ожидании помощи: с применением лекарственных препаратов и без них, в шторм и штиль. Эксперимент длился трое суток и физически дался очень тяжело. Мне было около 30 лет, и тогда я впервые ощутил, где у меня находится сердце. Кстати, этот эксперимент на море проводил дважды», — рассказывает Виктор Рень.

27 декабря 1995 года российские спасатели впервые отметили свой профессиональный праздник. Дата была выбрана неслучайно. Пятью годами раньше именно в этот день приняли постановление «Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР, а также формировании единой государственно-общественной системы прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций». Таким образом, 27 декабря считается и датой образования МЧС России и в последствие профессиональным праздником спасателей.

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