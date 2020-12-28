А. Варфоломеев: Взаимодействие органов власти и общественных организаций позитивно скажется на реализации государственной молодежной политики

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседанииСовета по реализации государственной молодежной политики.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия принял участие в первом заседании Совета по реализации государственной молодежной политики. Мероприятие провел Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

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Совет по реализации государственной молодежной политики был создан Министерством науки и высшего образования РФ для обеспечения взаимодействия ведомства с федеральными и региональными органами государственной власти в сфере реализации государственной молодежной политики. В состав Совета входят представители Администрации Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, министерств и ведомств, образовательных учреждений и общественных организаций.

На заседании Совета обсуждались вопросы реализации государственной молодежной политики, говорилось о формировании благоприятного пространства для раскрытия потенциала инициативной молодежи с помощью консолидации усилий всех участников процесса.

В Основном законе страны не было упоминания о молодежи и молодежной политике, что, являлось правовым пробелом и одной из главных причин того, что процесс формирования основ молодежной политики имел противоречивый и фрагментарный характер

По словам Александра Варфоломеева, участниками Совета была отмечена важность и актуальность принятия федерального закона о молодежной политике. «До конституционных преобразований 2020 года в Основном законе страны не было упоминания о молодежи и молодежной политике, что, являлось правовым пробелом и одной из главных причин того, что процесс формирования основ молодежной политики имел противоречивый и фрагментарный характер. Федеральным законом закреплены основные понятия, цели, принципы и направления молодежной политики, формы участия молодых людей в ее реализации, выстроена единая система органов власти в сфере молодежной политики, определены их полномочия, что будет способствовать эффективной реализации государственной молодежной политики», — считает сенатор.

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