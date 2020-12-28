А. Майоров: Наш Комитет продолжает мониторинг реализации мер по восстановлению ущерба окружающей среде в Норильске

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор проинформировал о проведении основных восстановительных мероприятий.

В рамках исполнения поручения Совета Федерации Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию продолжает мониторинг реализации мер, принятых в целях ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из‑за аварии в г. Норильске и восстановления нарушенного состояния окружающей среды. Об этом проинформировал председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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Как отметил сенатор, основные мероприятия по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов были проведены в три этапа. По информации компании «Норникель», на 21 декабря 2020 г. в ходе работ собрано 655 т грунта с сорбентом, более 34 тыс. м3 топливно-водяной смеси, в том числе более 25 тыс. м3 с акватории рек.

На сегодняшний день установлено 38 линий боновых заграждений общей протяженностью 350 м, обработано сорбентом 250 км береговой линии и более 490 тыс. м2 загрязнённой территории.

Алексей Майоров добавил, что в настоящее время проводятся работы по разделению собранного загрязненного грунта на фракции, обслуживание пневмоангара и очистка снега в районе расположения временных резервуарных парков в районе хвостохранилища «Лебяжье».

Сенатор рассказал, что полевой этап научной экспедиция по исследованию компонентов окружающей среды (Большой норильской экспедиции) завершён, и в настоящее время в Российской академии наук подводятся итоги. Ученые из 14 институтов Сибирского отделения РАН провели исследования природной воды, донных осадков (отложений), состояния почв, биоразнообразия и собрали на Таймырском полуострове несколько тысяч проб воды и грунтов, провели приборные измерения. Решения о выработке мероприятий по восстановлению, в том числе водных биологических ресурсов, будут приниматься с учетом результатов указанной экспедиции, пояснил глава Комитета СФ.

Итогом рекультивации станет восстановление земель до состояния, соответствующего нормам законодательства

Как отметил парламентарий, в соответствии с требованиями законодательства разработан «Проект рекультивации земель, загрязненных в результате аварийного разлива дизельного топлива», который на сегодняшний день находится на согласовании. «Итогом рекультивации станет восстановление земель до состояния, соответствующего нормам законодательства. Основной подход – использование при выборе мероприятий технических решений наилучших доступных технологий», — подчеркнул парламентарий.

Алексей Майоров сообщил, что в марте 2021 г. Комитет СФ планирует направить запросы в Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзор и в компанию «Норникель» для получения информации по реализации программ, в том числе экологических, за прошедший период. Речь идет о модернизации производств, комплексной очистке территории в Норильске, предусматривающей мероприятия по рекультивации почв, пострадавших в результате разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3, сносу брошенных зданий, сооружений, трубопроводов и коммуникаций, уборке металлолома.

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