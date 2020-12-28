В. Новожилов: Архангельская область может стать пилотным регионом по внедрению электронной системы контроля за оборотом древесины

Source: Russia – Council of the Federation

На примере Архангельской области законодатели смогут понять все плюсы и минусы внесения изменений в Лесной кодекс РФ, считает сенатор.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области считает, что субъект РФ может стать пилотным регионом по внедрению электронной системы контроля за оборотом древесины. Сенатор прокомментировал заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, в ходе которого обсуждались поправки в Лесной кодекс РФ.

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До этого в Государственной Думе в онлайн-режиме состоялся «круглый стол» с участием представителей законодательной и исполнительной власти регионов северо-запада и лесопромышленников. От Архангельской области в совещании приняли участие заместитель Председателя областного собрания Александр Дятлов, возглавляющий Комитет по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии и заместитель Председателя правительства субъекта РФ Евгений Автушенко, которые озвучили свои предложения в ходе мероприятия.

«Давая поручение о реформировании лесопромышленного комплекса, Президент нашей страны говорил о создании условий для развития лесопромышленной отрасли, — отметил Александр Дятлов. — Например, для нашего региона остается актуальной проблема строительства лесных дорог, которые являются неотъемлемой и непрерывной составной частью лесозаготовительной деятельности».

Евгений Автушенко подчеркнул, что для успешного реформирования системы контроля и учета древесины необходимо предусмотреть переходный период и провести апробирование работы новой системы на уровне одного региона.

«На примере Архангельской области законодатели смогут понять все плюсы и минусы внесения изменений в Лесной кодекс. Это поможет более четко понять работу системы электронного контроля перевозок и хранения леса, которая создается на основе модернизированной платформы ЛесЕГАИС», — отметил Виктор Новожилов.

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