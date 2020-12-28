Рабочая встреча с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Борис Юрьевич, вопросов наверняка ко мне накопилось. Прежде всего хотел бы отметить, что у нас во всех субъектах Российской Федерации приняты субъектовые законы, на основе которых организована работа Ваша и Ваших коллег, которые занимаются вопросами обеспечения интересов бизнеса.

Мы поговорим сейчас об этой формальной стороне дела отдельно, но просил бы Вас начать с ваших оценок того, как работают предложенные государством инструменты поддержки бизнеса в этих непростых условиях борьбы с пандемией.

Б.Титов: Спасибо большое, Владимир Владимирович.

Действительно, наш институт работает. И, наверное, самое сложное за всю историю нашего института время работы было как раз в пандемию, потому что коронавирус принёс очень много проблем в целом стране, но особенно для бизнеса, и особенно в этот раз как раз пострадал самый малый бизнес. Тот бизнес, который работает непосредственно с потребителями, то есть на потребительском рынке, что, в общем, является очень тяжёлым ударом для экономики страны.

Но я хотел бы сказать, что мы проводим массу аналитической работы и каждые две недели проводим социологический опрос, исследования достаточно большой выборки. Вот это последнее, только что получено, пять тысяч предпринимателей ответили на вопросы, и там много вопросов, много разной интересной информации. Но хотел бы сказать, наверное, о главном, что 83,7 процента – это бизнес, который в той или иной степени задели проблемы, связанные с коронавирусом. Больше 50 процентов из них получили поддержку, спасибо большое. Был целый ряд мер поддержки реализован.

В.Путин: Целый набор.

Б.Титов: Всем, кто надеялся на эту поддержку, удалось её получить, в целом нам удалось сохранить экономическую стабильность в стране.

Но надо сказать, что, в общем, пока ситуация остаётся по-прежнему тяжёлой, Вы знаете. Был один вопрос [в соцопросе]: действуют ли ограничения сегодня в вашем регионе? 52 процента ответили, что в регионе действуют те или иные официальные или неформальные, самой жизнью продиктованные ограничения. Поэтому, в общем, бизнесу живётся сегодня тоже непросто, хотя большое спасибо, сегодня мы видим, как и Вы, и Правительство проводите взвешенную политику по карантинным мерам, и в целом пока закрытия нет, и это очень хороший шаг, это, наверное, самое главное.

Но, к сожалению, должны сказать, что, ещё раз, ситуация не очень простая. 19 процентов респондентов указали, что снижение выручки превысило 80 процентов, и три процента уже закрылись, заявили о том, что они закрылись в результате. Три четвёртых, или 76,9 процента, оценивают свои шансы на выживание 50 на 50, то есть очень неуверенно себя чувствуют. Стабильно действительно даже наращивали свои объёмы или стабильно работали всего, в общем, 13 процентов компаний.

Из тех мер поддержки, которые были реализованы, многие действительно оказались очень важными, многие предприниматели ими воспользовались. И в связи с тем, что пандемия продолжается, и, конечно, сегодня нет полного закрытия, но тем не менее спрос, в общем, сегодня пока многие фиксируют, что ещё не восстановился, и некоторые сектора даже до сих пор ещё не открылись. Во многих регионах по-прежнему были закрыты где-то кинотеатры, где-то всякие спортивные, массовые зрелищные мероприятия. Поэтому они даже ещё и не успели начать работать.

Поэтому хотелось бы всё-таки сегодня поговорить о возможности каких-то дополнительных мер, которые уже вот на этой стадии могли бы немножко улучшить ситуацию для предпринимателей.

Предприниматели говорили о том, что очень важной мерой было бы на сегодня получить продление по тем мерам, по которым требуют возврата.

В.Путин: Мы уже принимали такие решения.

Б.Титов: Да, но было принято по налогам на три месяца, но надо сказать, что из этих мер больше всех [востребован кредит] под два процента на восстановление деятельности, который выплачивается, если только занятость стала меньше, то есть уволили сотрудников, тогда надо выплачивать. А если штат сохранился, то тогда не надо его выплачивать. Это явилось, наверное, самой востребованной мерой поддержки, 38,6 процента предпринимателей ею воспользовались.

В.Путин: Понятно.

Б.Титов: И из всех, кого мы опросили, 49,5 процента сказали, что для них это будет очень сложной задачей – заплатить. Поэтому в этой связи мы просили бы, во-первых, продлить возврат этих средств, а во-вторых, есть ли возможность немножко облегчить сами требования, потому что там надо сохранять занятость 90 процентов [штата], и тогда ты вообще не возвращаешь кредит.

В.Путин: Там градация есть.

Б.Титов: Да. Там есть и градация, но если 90 процентов, то тогда ты вообще не возвращаешь. И если можно было бы снизить эту планку до 80, потому что у многих, к сожалению, происходят процессы, которые предприниматели не могут сами контролировать. Например, очень много сегодня людей уходят, поскольку подняли сегодня [пособие].

В.Путин: По безработице.

Б.Титов: Да, при потере работы [увеличили] пособие по безработице, и оно достаточно высокое. К сожалению, предприниматели малого бизнеса не всегда могут сдерживать своих сотрудников, которые хотят увольняться и уходить.

В.Путин: Здесь мы можем посмотреть, это увольнение по собственному желанию или по сокращению. Я попрошу Правительство подумать над этим.

Б.Титов: И если можно, там снизить до 80, а если [возвращать] половину взятого кредита, то до 60 процентов, если это возможно.

В.Путин: Я подумаю. Хорошо.

Б.Титов: Кроме этого, конечно, очень важны налоги. Вообще реструктуризация налоговая, 52,3 процента предпринимателей воспользовались этой мерой поддержки. Это серьёзно, особенно, конечно, 15 процентов – социальные взносы. Это серьёзно было, ещё я хотел дополнительно на этом остановиться.

Сейчас на три месяца была продлена возможность возврата этих средств, но, к сожалению, действительно ситуация сегодня такова, что многие не смогут этого сделать. То есть по нашему опросу 49,5 процента заявили о том, что не смогут.

В.Путин: Здесь важны не только опросы, но и анализ реального состояния компаний.

Б.Титов: Конечно, понятно, что бизнес любит поплакать иногда, но тем не менее… Понятно, что это сложная мера, тем более что если бы не было этой второй волны…

В.Путин: Мы всё это понимаем.

Б.Титов: Во втором квартале вообще прощали долги.

В.Путин: Там было много ограничений, в том числе был общенациональный локдаун.

Б.Титов: Для малого бизнеса максимально, что мы хотели бы вообще, чтобы третий-четвёртый квартал, может быть, для совсем маленьких предприятий можно было бы сегодня погасить, чтобы долг был просто…

В.Путин: Посмотрим обязательно. Я понимаю, Вы правы, там ситуация непростая. Мы это видим, и, конечно, Правительство думает над тем и о том, что и как можно сделать дополнительно, чтобы поддержать.

Спасибо, что обратили на это внимание.

Б.Титов: Но есть и хорошие новости, хотел бы рассказать. Мы провели исследование, мы его проводим вместе со Сбербанком. Теперь мы пользуемся BigData, большими данными, не только нашего Росстата, но и крупных, в том числе финансовых, организаций. Мы провели исследование по развитию, вообще это называется «Индекс развития малого бизнеса». Проводим его действительно на основе тех данных, которые есть в Сбербанке, они держат 60 процентов всех счетов.

Это уже не первое наше исследование. В общем, мы показываем, сейчас индекс вырос, за третий квартал он вырос по сравнению со вторым кварталом, то есть улучшилась ситуация и с платежами, и с ФОТом, и с размером заработных плат в малом бизнесе.

В.Путин: Снижение страховых взносов с 30 до 15 [процентов] привело к росту доходов бюджета.

Б.Титов: Да, это самый главный вывод, который мы хотели бы сделать.

В.Путин: Вы подтверждаете, что это так и есть?

Б.Титов: Цифры подсказывают, что так оно и есть.

В.Путин: Хорошо.

Б.Титов: Действительно, вот сейчас эта цифра, зарплаты выросли на 8,3 процента, ФОТ – на 11,3 процента, отчисления в социальные фонды – на девять процентов. Если эта тенденция сохранится, то в четвёртом квартале мы можем выйти на положительный эффект для бюджета и Пенсионного фонда.

В.Путин: То есть это просто переход в «белую зону».

Б.Титов: Это подтверждает, что, во-первых, нагрузка на зарплаты слишком высокая у нас в стране, 30 процентов – это очень высокий уровень официальных страховых платежей. И он, в общем, во многом держит и способствует развитию теневых зарплатных схем.

В.Путин: Это понятно.

Б.Титов: Как только мы его снизили до 15 процентов, то стало…

В.Путин: «Обеление» произошло.

Б.Титов: Да, стало выгоднее. Потому что сегодня это целая процедура, как платить наличными деньгами: им [предпринимателям] надо конвертировать эти деньги, «наличка» тоже стоит, сегодня там 12 процентов, хотя это по-прежнему пока ещё существующий нелегальный бизнес. Поэтому им стало выгоднее платить, просто платить «в белую». И поэтому, конечно, нам бы очень хотелось рассчитывать на то, что эта практика очень полезна, она будет продолжена.

В.Путин: Анализ очень полезный, мы будем его использовать, конечно.

Б.Титов: И его расширить надо, может быть, несколько других ещё секторов экономики.

В.Путин: Хорошо.

Б.Титов: Ещё, конечно, я хотел остановиться опять на том, что меня всегда больше всего волнует как Уполномоченного по защите прав предпринимателей, это вопросы, связанные…

В.Путин: С уголовным преследованием?

Б.Титов: Да.

В.Путин: Вы постоянно ставите эти вопросы. Как Вы видите, реакция идёт.

Б.Титов: Да, спасибо большое. 210-я статья, которую недавно декриминализировали для экономических статей. Много действительно за последнее время было новаций, которые улучшили ситуацию. Но, к сожалению, есть ещё пока проблемы.

В.Путин: Давайте поговорим о них.

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