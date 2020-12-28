Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#Главное#SAFT28.12.2020 12:40

Рамочное соглашение ИСС Решетнева с SAFT

Компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и французская фирма SAFT подписали рамочное соглашение на поставку высокоэффективных источников питания. Пятилетнее соглашение определяет условия поставки литий-ионных аккумуляторных батарей французского производства для коммерческих телекоммуникационных спутников, создаваемых компанией ИСС. Источники питания для них будут поставляться по фиксированным ценам в течение всего срока действия документа.

В новых космических аппаратах будут использоваться батареи, зарекомендовавшие себя в предыдущих проектах «Решетнёвской фирмы», а также модернизированные источники питания с повышенной удельной энергией. Её увеличение в сравнении с ранней версией составляет около семи процентов.

Применение современных литий-ионных батарей обеспечит высокие энергетические характеристики систем электропитания космических аппаратов без увеличения их массы, что позволит перераспределять её в пользу полезной нагрузки. Источниками питания производства SAFT к настоящему времени оснащены 15 космических аппаратов производства компании ИСС. Литий-ионные батареи для них поставлялись в рамках ранее подписанных соглашений.

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