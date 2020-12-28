Регионы предлагается наделить дополнительными полномочиями по контролю за розничной продажей алкогольной продукции

Source: Russia – Council of the Federation

А. Артамонов, К. Долгов, А. Епишин, С. Рябухин, А. Салпагаров, В. Семенов, В. Харлов внесли соответствующий законопроект.

Внесенный рядом сенаторов законопроект направлен на дальнейшую легализацию алкогольного рынка и совершенствование механизмов осуществления государственного контроля, в том числе за розничной продажей алкогольной продукции.

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Среди авторов документа — председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области сенаторы Константин Долгов, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Андрей Епишин, ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области Сергей Рябухин, РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области Ахмат Салпагаров, СалпагаровАхмат Анзоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики Валерий Семенов, СеменовВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Красноярского края Вадим Харлов. ХарловВадим Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ульяновской области

Речь идет об изменениях в статью 23 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Предлагается наделить региональные органы государственной власти дополнительными полномочиями по контролю и надзору за розничной продажей алкогольной продукции. Перечень вопросов, подлежащих проверке в рамках контрольно-надзорных мероприятий, будет дополнен проверкой соблюдения требований о запрете розничной продажи алкогольной продукции, оборот которой не зафиксирован в ЕГАИС.

Кроме того, Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» предусмотрена возможность установления различных способов фиксации доказательств в федеральном законе о виде контроля.

В этой связи предлагается определить, что уполномоченные федеральные и региональные органы исполнительной власти осуществляют наблюдение за соблюдением обязательных требований на основании информации, получаемой в том числе в ходе межведомственного информационного взаимодействия, с использованием государственных информационных систем.

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