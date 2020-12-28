Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика28.12.2020 08:36

Роскосмос поздравляет с юбилеем Олега Артемьева

Сегодня, 28 декабря 2020 года, поздравления с 50-летием получает Герой России, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев. Юбилей не заставил Олега Германовича отказаться от интенсивных тренировок и занятий в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Даже свой день рождения космонавт проводит на работе.

Уроженец города Ленинска (ныне — Байконура), Олег Артемьев окончил МГТУ имени Баумана по специальности «Техника и физика низких температур» и поступил на работу в Ракетно-космическую корпорацию «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), где занимался разработкой бортовой документации и экспериментальной отработкой методик и оборудования внекорабельной деятельности в условиях моделирования невесомости на стенде «Селен» и в гидролаборатории ЦПК.

В 2003 году Олег Артемьев успешно прошёл отбор в отряд космонавтов РКК «Энергия» и приступил к общекосмической подготовке, которую завершил в 2005 году с присвоением квалификации «космонавт-исследователь».

В свой первый космический полёт длительностью 169 суток Олег Артемьев отправился 26 марта 2014 года на борту пилотируемого корабля «Союз ТМА-12М». Второй раз Олег Артемьев полетел в космос 21 марта 2018 года в качестве командира корабля «Союз МС-08» и бортинженера МКС-55/56. Через 197 суток, 4 октября 2018 года, экипаж Олега Артемьева вернулся на Землю.

Несмотря на плотный график подготовки, Олег Артемьев не оставил без внимания поступившие в его адрес вопросы и поздравления от читателей ЦПК. О планах на будущее, земных и космических традициях, любимых рецептах и секретах хорошего настроения в «народном интервью» космонавта Олега Артемьева.

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— Олег Германович, космонавты постоянно учатся. По роду основной деятельности Вы изучили много дисциплин, получили самые разные навыки. К тому же попробовали себя в роли блогера, актера дубляжа, написали книгу, стали депутатом. Чему хотелось бы научиться еще?

— Хотел бы освоить профессию геолога, изучать вулканологию. Это и само по себе интересно и для работы полезно. Еще очень хотелось бы по миру поездить.

— Кстати о путешествиях. На Ваших страницах в социальных сетях много интересных мест, снятых из космоса. Где Вы хотели бы побывать?

— В тех местах, которые не увидишь, находясь на МКС. Хотелось бы побывать в Антарктиде, попасть на Северный полюс. С удовольствием посетил бы Шпицберген, Новую Землю.

— А на машине времени в какую эпоху хотели бы отправиться?

— Если бы мне предложили только один билет, то на 150 лет вперед. Так интересно хоть одним глазком посмотреть, что будет в мире твориться.

— Вам приходилось выполнять сверхзадачи: два полета и три выхода в открытый космос. Какую сверхзадачу ставите перед собой сейчас?

— Не всегда есть уверенность в 100-процентном выполнении задач, которые перед собой ставлю. Для меня полет — уже радость, а выход в открытый космос — дополнительное везение. Промежуточный результат приносит мне не меньшее удовольствие от проделанной работы. Главное, чтобы наша страна не сдавала позиций в космосе. Со своей стороны сделаю для этого все возможное. Но до какой отметки дойду в профессиональном плане — опять же зависит от везения и обстоятельств. Вряд ли самому удастся побывать на Марсе или на Луне, но возможно помогу другим это сделать.

— На Земле приходилось переживать чувства, сравнимые с теми, которые испытываете в космосе?

— Конечно. Это такой же восторг и удовлетворение как, к примеру, от победы на соревнованиях или школьной задачи, над которой долго бился. Знакомое многим ощущение. Прикладываешь много сил для достижения результата — и в итоге все получается. Понимаешь, что упорство и труд принесли плоды.

— У космонавтов есть традиция смотреть перед стартом «Белое солнце пустыни». Сколько раз Вы пересматривали этот фильм?

— Очень много, начиная с детских лет. Когда поступил в отряд космонавтов, обнаружил, что у нас есть версия фильма с переводом на 15 языков. С тех пор смотрю его, к примеру, то с казахскими титрами, то с французскими, то с испанскими. Сам фильм практически наизусть знаю, поэтому любопытно, как та или иная фраза звучит на другом языке, да и, в принципе, интересно погрузиться в их изучение.

— Каких традиций Вы еще придерживаетесь?

— Хожу на работу одним и тем же путем и обязательно через летную столовую.

— Гороскопам доверяете?

— Да нет, для меня это из того же разряда, что и гомеопатия, астрология, плоскоземельщики с их теорией. Пудрят мозги доверчивым людям….

— Скажите, а на чтение удается время найти?

— Очень сожалею, что на чтение постоянно не хватает времени. Сейчас, когда занятия и тренировки очень интенсивные, это еще простительно. Как только появляется свободное время, трачу его на сон. Не высыпаюсь. А в идеале мне бы хотелось, как минимум час в день тратить на чтение.

— В своих социальных сетях Вы так аппетитно рассказываете и показываете, как приготовить завтрак на МКС или разнообразить рацион экипажа космическими суши. А дома на Земле Вы увлекаетесь приготовлением каких-либо блюд?

— Мне на самом деле это очень интересно. Помогаю близким, которые любят готовить, и с удовольствием делаю это сам. Очень жалею, что сейчас не на все времени хватает.

— Поделитесь с читателями рецептом любимого блюда?

— Караси зажаренные и залитые яйцом — такая вкуснятина! Можно и сыр добавить или другие продукты.

— Как Вам удается всегда быть в хорошем настроении. В чем секрет?

— Если настроение портится или что-то плохое случается, всегда думаю о людях, которым хуже, чем мне. К тому же плохое настроение передается другим, а я стараюсь заряжать окружающих позитивом.

— У юбиляров принято спрашивать о планах.

— Получится еще раз полететь в космос — хорошо. Не получится, буду работать в ракетно-космической отрасли и помогать другим совершать полеты.

Вместе с вопросами в адрес юбиляра поступило много поздравлений. Подписчики желают космонавту обязательно встретить день рождения на МКС, а вместе с тем, Новый год, восхищаются его человечностью, дружелюбием, скромностью и готовностью помочь, а также благодарят за ежедневную работу, которую он ведет в социальных сетях.

Госкорпорация «Роскосмос», Центр подготовки космонавтов, коллеги по отряду космонавтов присоединяются к поздравлениям юбиляру и желают Олегу Артемьеву крепкого здоровья, профессиональных успехов, благополучия, неиссякаемой энергии и новых свершений!

MIL OSI