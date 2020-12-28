Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МКС#МКС-6428.12.2020 14:36

Роскосмос принял участие в литературной гостиной

В воскресенье, 27 декабря 2020 года, Госкорпорация «Роскосмос», Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина и Московская губернская универсальная библиотека провели литературную гостиную «Онегинский космос. Роман Александра Сергеевича Пушкина в потоке времени» в рамках онлайн-проекта «Литературные гостиные «Слово и космос» с прямым подключением российского сегмента борта Международной космической станции.

Партнерами мероприятия являются Госкорпорация «Роскосмос», Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина и Московская губернская универсальная библиотека. Инициатором идеи космических литературных гостиных стал космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков. С января 2020 года по апрель 2021 года планируется проведение еще четырех литературных гостиных с онлайн-подключением с МКС.

В центре внимания на первой литературной гостиной стал роман «Евгений Онегин», история его создания, особенность восприятия времени в художественном мире произведения. Эксперты и гости в студии рассказали, как роман повлиял на их жизненный путь в профессиональном и личном плане, а также процитировали некоторые строчки из произведения.

Командир экипажа МКС-64, космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков во время онлайн-подключения рассказал о своём восприятии творчества А.С.Пушкина и о роли литературной классики в его жизни.

«Тема жизненных отношений очень глубоко описана в строчках романа А.С.Пушкина „Евгений Онегин“, каждый человек может сопоставить свою личную жизнь и свои переживания с героями этого романа», — отметил Сергей Рыжиков.

MIL OSI