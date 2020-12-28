Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#МКС#МКС-64#Пилотируемая космонавтика28.12.2020 11:47

Сергей Кудь-Сверчков рассказывает о Новом годе на МКС

Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, работающий в настоящее время на борту Международной космической станции, рассказал на своих страницах в социальных сетях о меню новогоднего стола, сколько запланировано выходных дней, чем будет заниматься экипаж МКС в предстоящие праздники, а также показал процесс украшения внутренних стенок МКС новогодней атрибутикой.

Экипаж длительной экспедиции МКС-64 16 раз пересечет линию между 31 декабря и 1 января и, соответственно, такое же количество раз сможет встретить Новый год. Космонавты Роскосмоса, продолжает Сергей, начнут праздновать Новый год в первый раз 15:00 по московскому времени вместе с жителями Петропавловска-Камчатского, а дальше будут праздновать с каждым часовым поясом страны.

Бортинженер МКС64 добавляет, что новогодний стол у на борту Международной космической станции будет обычным, из праздничных блюд ожидаются только бутерброды с икрой, а традиции, как и на Земле: новогодняя елка, подарки, праздничный стол, хорошее настроение. Сергей Кудь-Сверчков также рассказал о планах позвать коллег-астронавтов на праздничный ужин, для которых вместе с Сергеем Рыжиковым еще на Земле были подготовлены новогодние подарки.

MIL OSI