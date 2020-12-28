Соболезнования в связи со смертью заместителя Министра иностранных дел Беларуси Олега Ивановича Кравченко

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

28 декабря 2020 г.



Скоропостижно скончался выдающийся белорусский дипломат, кандидат юридических наук, заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Олег Иванович Кравченко.

Больше четверти столетия он находился на дипломатической службе. Его насыщенный событиями трудовой путь включает в себя все ступени профессионального роста – от атташе до посла.

Олег Иванович внес значительный вклад в развитие белорусско-американских и белорусско-европейских отношений. Продолжительное время возглавлял Посольство нашей страны в США, работал начальником управления Америки МИД. В январе 2017 года был назначен заместителем Министра иностранных дел Республики Беларусь.

20 июля 2020 года Указом Президента Республики Беларусь был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Соединенных Штатах Америки.

Был признанным интеллектуалом, человеком глубокой мудрости. Его отличали тонкое чувство юмора, внимание и поддержка по отношению к сотрудникам и подчиненным. Он был не только профессионалом высочайшего класса, но и добрым, отзывчивым человеком, семьянином, отцом троих детей.

Грамотный и ответственный руководитель, искренний, отзывчивый и принципиальный человек, Олег Иванович пользовался симпатией, авторитетом и заслуженным уважением не только в Беларуси, но и у зарубежных партнеров.

Глубоко соболезнуем родным и близким.

Олег Иванович Кравченко навсегда останется в сердцах друзей, коллег по цеху и всех тех, кто имел честь с ним общаться.

Коллектив Министерства иностранных дел

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