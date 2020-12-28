С. Фабричный вручил награды детям-героям, отличившимся в экстремальных ситуациях

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поблагодарил новгородских школьников за проявленное мужество.

Сенатор РФ, представитель в СФ от законодательного органа государственной власти Новгородской области Сергей Фабричный ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области вручил благодарственные письма и памятные подарки школьникам Тимофею Манцову и Дмитрию Яковлеву, совершившим геройские поступки по спасению людей.

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Награждение состоялось в рамках Всероссийского проекта «Дети-герои», проходящего под эгидой Совета Федерации во взаимодействии с Российским союзом спасателей.

Тимофею Манцову из Окуловского района 13 лет. Он вывел из огня пожилую женщину. 15-летний Дмитрий Яковлев спас из ледяной воды тонущего ребенка.

Вручая награды, Серей Фабричный поблагодарил ребят за бесстрашие, самообладание в чрезвычайных ситуациях, а их родителей — за достойное воспитание детей. «Вы растете достойными людьми. По своим поступкам вы уже настоящие мужчины», — сказал сенатор. Он пожелал ребятам успехов в учебе.

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