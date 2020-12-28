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#ЦНИИмаш#Главное28.12.2020 16:34

100 лет со дня рождения Ю.А. Мозжорина

Сегодня, 28 декабря 2020 года, исполняется 100 лет со дня рождения Юрия Александровича Мозжорина — выдающегося деятеля в области ракетно-космической техники, возглавлявшего в течение трёх десятилетий (1961-1990) НИИ-88/ЦНИИмаш, головной институт ракетно-космической отрасли (сегодня входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Такой статус ЦНИИмаш и обрёл, в первую очередь, благодаря плодотворной деятельности Юрия Александровича. В понедельник прошел памятный митинг с участием руководства института, сотрудников и ветеранов предприятия. В ходе мероприятия были возложены цветы к мемориальной доске, установленной на территории ЦНИИмаш. Представители профкома и ветеранской общественности посетили памятник Ю.А. Мозжорину на площади, названной в его честь в Королёве, и почтили память ученого у его могилы на Троекуровском кладбище.

Юрий Александрович родился 28 декабря 1920 г. в подмосковной деревне Орехово в семье железнодорожного служащего. С отличием окончив школу, в 1938 г. поступил в Московский авиационный институт, мечтая о специализации в аэродинамике. Через два года перешел в Московский авиационный технологический институт (МАТИ), в который из МАИ и ряда других вузов были отобраны лучшие студенты. Как и многие другие студенты МАТИ, на второй день Великой Отечественной войны записался добровольцем на фронт и был зачислен бойцом стрелкового полка на Западном фронте. В августе 1941 года он был тяжело ранен под Вязьмой и отправлен на лечение в Ульяновский госпиталь, а после излечения вернулся в действующую армию. Был направлен в училище связи бронетанковых войск, но вскоре почти готовый авиационный инженер был переведен в лабораторию новейшей техники Военно-воздушной инженерной академии имени Н.Е. Жуковского и прошёл дополнительные курсы подготовки специалистов по экспериментальной аэродинамике, в 1945 году получил диплом с отличием военного инженера-механика.

После войны на основе одного из гвардейских минометных полков была создана первая в Советской армии бригада особого назначения (БОН), которой предстояло освоить эксплуатацию сначала трофейных, а затем и отечественных управляемых баллистических ракет дальнего действия. Помощником по технической части командира БОН стал 25-летний старший лейтенант Мозжорин. В 1947 году Юрий Александрович был откомандирован в Главное артиллерийское управление (ГАУ) и проработал там до ноября 1955 года. Возглавляемый им с 1951 года баллистический отдел 4-го управления ГАУ стал центром решения теоретических проблем, способствовал интенсивному развитию ракетного вооружения.

В конце 1955 года Мозжорин был переведен в 4 НИИ МО заместителем начальника института по научной части. Постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) на институт была возложена головная роль по разработке новых радиотехнических систем траекторных измерений, проектированию полигонного измерительного комплекса (ПИК). В течение 1955–1956 гг. под руководством Ю.А. Мозжорина был разработан эскизный, а затем технический проект ПИКа, и в августе 1956 г. начаты строительные работы на измерительных пунктах по трассе испытаний МБР. В конце этого и начале следующего года была изготовлена и поставлена на строящийся космодром Байконур вся аппаратура, предусмотренная проектом. В начале 1957 года первая очередь ПИКа, включающая в себя семь измерительных пунктов, была введена в эксплуатацию и полностью обеспечила лётные испытания первой МБР.

Параллельно были развернуты масштабные работы по созданию первых космических аппаратов (КА), обусловившие новые и гораздо более широкие задачи наземного измерительного комплекса. Руководство проектированием первого космического командно-измерительного комплекса (КИК) было поручено Ю.А. Мозжорину. За работы по созданию КИКа для обеспечения полёта первого искусственного спутника Земли Ю.А. Мозжорину было присвоено почётное звание лауреата Ленинской премии.

Апогеем этого периода работы Мозжорина стало его участие в развитии КИКа для обеспечения испытаний первых пилотируемых космических кораблей «Восток», в значительной степени состоявшем в автоматизации всех процессов получения и обработки информации. В исключительно короткий срок в НИИ-4 создается автоматизированный пункт управления полётом космических кораблей — прообраз современного Центра управления полётами (ЦУП). Тогда, в 1961 году, за участие в обеспечении первого космического полёта человека, Ю.А. Мозжорин был удостоен звания Героя Социалистического Труда, ему было присвоено воинское звание генерал-майора инженерно-технической службы.

31 июля 1961 г. Мозжорин был назначен директором — научным руководителем НИИ-88 Государственного комитета СССР по оборонной технике — головной организации ракетно-космической промышленности. Под руководством Ю.А. Мозжорина НИИ-88 вырос в получивший всемирную известность Центральный научно-исследовательский институт машиностроения. Под руководством Ю.А. Мозжорина институт начал свои системные исследования с обоснования оборонной доктрины в условиях появления ракетно-ядерного вооружения. Все подобные исследования в институте проводились с опорой на его многочисленные научные подразделения. Институтом была обоснована, как единственно возможная и разумная, оборонная доктрина сдерживания. Огромная заслуга Мозжорина и возглавляемого им коллектива института — в создании ракетно-ядерного щита, надёжно служившего для обороны нашей страны в дни холодной войны.

Первые успехи практической космонавтики показали большие перспективы применения ракетной техники не только в оборонных, но и в мирных научно-исследовательских и народно-хозяйственных целях. Началось бурное развитие ракетно-космической техники: помимо королёвского, к космическим разработкам стали привлекаться и другие проектно-конструкторские коллективы. Исследование перспектив освоения космоса в научных и народно-хозяйственных целях заняло в деятельности НИИ-88 важное место. А вскоре выяснилось, что для управления космическими аппаратами научного и народнохозяйственного назначения требуется отдельный координационно-вычислительный центр (КВЦ).

Быстрое создание КВЦ НИИ-88 и его успешная работа, а затем и создание на его базе Центра управления полётами (ЦУП) космических кораблей — самое известное достижение коллектива института, которым руководил Ю.А. Мозжорин. Благодаря функциональным возможностям и аппаратурному оснащению Центра, стало возможным именно отсюда в 1975 году проводить работы по осуществлению первого в пилотируемой космонавтике совместного советско-американского проекта «Союз» — «Аполлон», с 1986 по 2000 г. — по управлению орбитальной станцией «Мир».

Не менее значимым для развития ракетно-космической техники (РКТ) является вклад Ю.А. Мозжорина в формирование уникальной экспериментальной базы отрасли, позволяющей сегодня сохранять ведущие позиции в мире по многим направлениям научных исследований. Пожалуй, главное, чего добился Юрий Александрович в институте, — это органичное единство совместной работы теоретических и экспериментальных подразделений ЦНИИмаша, создание комплексной научной школы проектно-системных исследований, обеспечивающих разработку планов развития РКТ в научных и прикладных целях. Мозжорин постоянно выступал основным экспертом при оценке всех предлагающихся в отрасли программ и проектов. Он был непременным участником, а во многих случаях и председателем основных государственных, межведомственных комиссий и советов.

После ухода с поста директора, Ю.А. Мозжорин в качестве главного научного сотрудника института уделял большое внимание исследованию истории ЦНИИмаша и ракетно-космической отрасли. В составе комиссии Российской академии наук (РАН) по разработке научного наследия пионеров освоения космического пространства, руководил секцией истории космонавтики во время ежегодных Королёвских чтений, организовывал издание книг по истории института и отрасли, был вице-президентом Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского. Возглавляемый Мозжориным институт участвовал практически во всех разработках ракет-носителей, космических кораблей и орбитальных станций и большинства космических аппаратов, включая такие крупномасштабные проекты как автоматический комплекс для доставки лунного грунта на Землю, луноход, модульную орбитальную станцию «Мир» и многоразовую транспортную космическую систему «Энергия» — «Буран».

Ю.А. Мозжорин обладал большим авторитетом и влиянием у высшего руководства страны. Ю.А. Мозжорин — участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда (1961), лауреат Ленинской (1958) и Государственной (1984) премий СССР, премии Правительства РФ (2000, посмертно). Награждён орденами Ленина (1961, 1970), Октябрьской Революции (1976) и Отечественной войны I и II степени (1944, 1965), Красной Звезды (1956, 1958), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1999, посмертно) и многими медалями. Доктор технических наук, профессор, генерал-лейтенант. Почётный гражданин города Калининграда (с 1996 г. — г. Королёв).

Юрий Александрович Мозжорин скончался 15 мая 1998 г. В память о Ю.А. Мозжорине, 10 июля 2003 г. на территории ЦНИИмаша состоялось торжественное открытие мемориальной доски. Его именем названа одна из площадей города Королёв, на которой в 2008 году ему установлен памятник. В 2010 году имя MOZZHORIN было присвоено малой планете, расположенной между Марсом и Юпитером.

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