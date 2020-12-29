А. Кутепов предлагает ввести мораторий на расторжение договора аренды по инициативе арендодателя на срок до конца 2021 года

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор направил соответствующий законопроект в Правительство для получения отзыва.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга подготовил законопроект, касающийся моратория на аренду.

Документ направлен в Правительство РФ для получения отзыва.

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Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Андрей Кутепов сообщил, что документ подготовлен по результатам проведения Комитетом СФ по экономической политике совещания «Правоприменительная практика арендных отношений в период коронавирусной инфекции».

Предлагается ввести мораторий на расторжение договора аренды по инициативе арендодателя на срок до конца 2021 года исключительно для случаев наличия задолженности по арендной плате.

Сенатор отметил, что в апреле приняты изменения в законодательство в отношении права арендатора отказаться от исполнения договора аренды в одностороннем порядке в случае незаключения со стороны арендодателя дополнительного соглашения об уменьшении арендной платы по договору аренды.

Под удар попали те арендаторы, которые вложили большие суммы в неотделимые улучшения арендованных помещений, и которым не выгодно расторгать или отказываться от договора аренды

В результате мониторинга правоприменительной практики выяснилось, что они не обеспечивают защиту прав арендаторов. В частности речь идет о фитнес-центрах. «Под удар попали те арендаторы, которые вложили большие суммы в неотделимые улучшения арендованных помещений, и которым не выгодно расторгать или отказываться от договора аренды».

По словам Андрей Кутепова, в указанных случаях арендодатель не заключает соглашение об уменьшении арендной платы или отсрочки арендной платы или просто не отвечает на обращение арендатора, молчание арендодателя не является согласием на предложение арендатора, арендатор не отказывается от договора и арендодатель выходит в суд на взыскание задолженности по арендной плате, что приводит к еще большему ухудшению положения арендатора.

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