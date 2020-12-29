В. Николаев вручил детям-героям медали Совета Федерации «За проявленное мужество»

Source: Russia – Council of the Federation

Эти ребята являются примером не только для своих сверстников, но и для многих взрослых, отметил сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики Вадим Николаев НиколаевВадим Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» поздравил чувашских школьников, совершивших мужественные поступки при спасении жизни на водоёмах и оказавших первую помощь пострадавшим.

Смотрите также

Девятиклассник школы № 19 города Чебоксары Сергей Михайлов и шестиклассник Яндобинской СОШ Аликовского района Алексей Григорьев, спасшие тонувших детей, награждены памятными медалями Совета Федерации «За проявленное мужество».

Вадим Николаев вручил детям-героям медали Совета Федерации «За проявленное мужество»

Детям-героям в торжественной обстановке вручены памятные медали Совета Федерации и ценные подарки. «Среди нас есть те, кого можно назвать героем. Радуюсь, что в нашей республике есть такие ребята. Вы не испугались, не раздумывая бросились на помощь, у вас большое, храброе сердце. Вы являетесь примером не только для своих сверстников, но и для многих взрослых. Ценой своей жизни прийти на помощь другим – это поступок мужественного и ответственного человека», – сказал Вадим Николаев.

Вадим Николаев вручил детям-героям медали Совета Федерации «За проявленное мужество»

В церемонии принял участие исполняющий обязанности председателя Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Николай Иванов.

MIL OSI