Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с руководителями некоммерческих организаций Ярославской области.

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области провел традиционную предновогоднюю встречу с руководителями некоммерческих организаций в режиме онлайн.

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«Некоммерческие организации ежедневно решают общественно значимые задачи, активно проявляют себя в самых разных сферах — в спорте, культуре, образовании, экологических, инновационных и социальных проектах», — отметил Сергей Березкин.

«В этом непростом году поддержка некоммерческих организаций была особенно ощутима. Ведь именно в лице общественных формирований государство увидело сильного помощника, который не испугался пандемии и вышел на передовую. В Ярославской области с первых дней пандемии заработала «горячая линия «НКО помощь», где оказывается необходимый объем консультаций, в том числе психологического порядка; во многих учреждениях социального обслуживания волонтеры помогают старикам и детям, а также семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не имеющим достаточных средств к существованию. Более того, общественники нашли возможность оказать помощь и учреждениям здравоохранения, которые в первые недели испытывали проблемы со средствами защиты. Всё это не может не вызывать чувства благодарности и признательности».

Парламентарий подчеркнул, что старается поддерживать «третий сектор» на площадках Совета Федерации. Только за последние несколько недель прошло несколько мероприятий с участием сенатора, посвященных взаимодействию с институтами гражданского общества.

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