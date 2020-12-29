Г. Солодун в преддверии Нового года посетила ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Брянской области

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе поездки в регион сенатор также приняла участие в церемонии вручения ключей от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

В преддверии Нового года член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области Галина Солодун СолодунГалина Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области посетила ветеранов Великой Отечественной войны, малолетних узников концлагерей, проживающих в Злынковском и Климовском районах области.

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«В настоящее время связующая нить между поколением героев-победителей и современным обществом становится все тоньше, а ветеранов и участников Великой Отечественной войны, которые защищали нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков, остается меньше. Каждое имя — это наша жизнь, наша история, наше благополучие», — подчеркнула Галина Солодун. «Низко кланяемся им за мужество и стойкость, терпение и милосердие, за любовь к своей Родине и Великую Победу».

Также сенатор совместно с губернатором Брянской области Александром Богомазом и председателем Законодательного Собрания региона Валентином Субботом вручили ключи от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Клинцах.

«За последние шесть лет закуплено 1657 квартир, более тысячи из них — на первичном рынке. Из федерального бюджета за шесть лет на приобретение жилья для детей-сирот выделено 400 миллионов рублей, а из областного — 1 миллиард 400 миллионов рублей», — сообщила парламентарий.

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