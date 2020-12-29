Декада спорта и здоровья 2021 года

Source: Russia Ministry of Sport

С 1 по 10 января в регионах России пройдёт традиционная Декада спорта и здоровья. Она проводится ежегодно Министерством спорта Российской Федерации при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.

Декада спорта и здоровья направлена на массовое привлечение россиян к занятиям физической культурой и спортом, повышение их социальной активности и жизнедеятельности.

«В дни новогодних каникул Министерство спорта Российской Федерации приглашает всех жителей нашей страны принять участие в традиционной Декаде спорта и здоровья. В регионах, где позволяет эпидемиологическая ситуация, с соблюдением требований Роспотребнадзора пройдут массовые физкультурные мероприятия – катания на коньках, лыжах и санках, семейные старты, эстафеты, соревнования по различным видам спорта. Праздничные дни – хорошее время, чтобы вместе с родными и друзьями позаниматься любимым спортом на свежем воздухе, получить заряд бодрости и отличного настроения. Нам важно, чтобы наши граждане были здоровы, чтобы активный спортивный досуг стал нормой жизни для всех россиян – детей, молодёжи, взрослых, людей старшего возраста и людей с ограниченными физическими возможностями. И мы делаем всё возможное, чтобы во всех больших и малых городах, деревнях и сёлах были созданы комфортные условия для занятий спортом», – отметил Олег Матыцин.

В этом году Декада спорта и здоровья проводится с учётом положений Регламента по организации и проведению официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утверждённого Минспортом России и Роспотребнадзором 31 июля 2020 года.

В рамках Декады запланированы различные турниры, семейные старты, комбинированные эстафеты, массовые катания на коньках, лыжах, санках и многое другое.

В Республике Башкортостан пройдут новогодние уличные семейные игры в формате «Папа, мама, я – спортивная семья», День башкирской (скандинавской) ходьбы, турнир «Зимний футбол» между дворами, спортивные игры «Рождество – зимних сказок торжество».

В Кемеровской области будет организована работа сети пунктов проката спортивного инвентаря на открытых хоккейных коробках, лыжных базах, горнолыжных комплексах в рамках регионального проекта «Кузбасс – территория спорта» и областной программы «1000 спортивных площадок».

В Республике Крым запланированы новогодняя зарядка на открытом воздухе, кросс на призы Деда Мороза, спортивные эстафеты «Забавы зимушки-зимы», а в Севастополе – новогодний легкоатлетический «Забег обещаний», соревнования по дрон-рейсингу.

В Ижевске (Удмуртская Республика) состоятся соревнования по хоккею на валенках и рождественская вечерняя лыжная гонка.

Для жителей Самары приготовили физкультурно-спортивное мероприятие «Самарская Олимпийская деревня».

В Кабардино-Балкарской Республике для людей с ограниченными возможностями здоровья будут организованы «Старты надежд» по различным видам спорта.

В Томской области в связи с эпидемиологической ситуацией пройдут онлайн-мероприятия в социальных сетях – конкурс «Спорт в Новый год» и онлайн-проект ZIMA.

Одним из мероприятий Декады для москвичей станет спортивный праздник «Московский спорт», в рамках которого состоятся турниры по регби и баскетболу 3х3.

Министерство спорта Российской Федерации приглашает всех принять активное участие в мероприятиях Декады спорта и здоровья, провести новогодние каникулы с пользой для здоровья!

Пресс-служба Минспорта России

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