Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева29.12.2020 13:44

Десять лет работы технологической платформы «Национальная информационная спутниковая система»

Технологическая платформа «Национальная информационная спутниковая система», координатором которой является компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), в действии уже десять лет. Она учреждена в 2010 году по инициативе компании ИСС. Она вошла в число 27 технологических платформ, перечень которых утвердила Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям РФ. Президентом ТП «НИСС» является Николай Тестоедов, генеральный директор ИСС, доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН.

За десять лет количество участников техплатформы выросло с 17 до 134. Суммарный объём финансирования инновационных проектов, выполняемых организациями-участниками платформы в рамках стратегической программы исследований, сегодня составляет более 8 млрд рублей. Стратегическая программа исследований ТП «НИСС» включает в себя более 150 предложений по выполнению научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ с целью развития космических информационных систем и повышения конкурентных преимуществ отечественной космической техники на мировом рынке.

Основной перспективой дальнейшего развития деятельности технологической платформы является Комплексная научно-техническая программа полного инновационного цикла «Глобальные информационные спутниковые системы», разработка которой завершается в 2020 году.

Технологическая платформа — коммуникационная площадка, объединяющая участников любой организационно-правовой формы и формы собственности, в том числе государственные учреждения, профессиональные объединения, ассоциации, негосударственные организации, научные и высшие учебные учреждения. Это эффективный инструмент формирования научно-технической и инновационной политики, направленной на развитие и модернизацию экономики России.

MIL OSI