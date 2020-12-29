Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное30.12.2020 00:30

Итоги – 2020

Уходящий 2020 год стал сложным испытанием для всего мирового сообщества и прошел под знаком борьбы с распространением по планете пандемии COVID-19. Многие участники мировой экономики столкнулись с объективными сложностями в реализации ранее намеченных планов. К сожалению, ряд планов Госкорпорации, связанных в том числе и с пусковой деятельностью, также пришлось подвергнуть коррекции. Тем не менее во главу угла руководство Госкорпорации ставило качество производства и безопасность персонала, осуществляющего деятельность на предприятиях российской ракетно-космической отрасли и на космодромах России.

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Пусковая кампания Госкорпорации «Роскосмос» уже второй год подряд сопровождалась стопроцентной безаварийностью, что в свою очередь позволило повысить среднюю пятилетнюю успешность пусков ракет космического назначения до 97%. Данный показатель соответствует контрольному уровню, установленному Стратегией развития Госкорпорации до 2025 года. Российская орбитальная группировка социально-экономического, научного и навигационного назначения составила 99 космических аппаратов, при этом срок активного существования отечественных изделий вырос более чем на 3% и также соответствует значению, установленному Стратегией.

В 2020 году был реализован очередной этап лётных испытаний ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5», успешно стартовавшей с космодрома Плесецк 14 декабря. На геостационарную орбиту (36 тысяч километров) выведен массо-габаритный макет массой около 2,4 т.

Всего в уходящем году реализовано 17 пусков ракет космического назначения, на различные орбиты выведено порядка 120 спутников. В их числе — 104 аппарата спутниковой системы связи OneWeb, два навигационных спутника — «ГЛОНАСС-М» и «ГЛОНАСС-К», два пилотируемых и два грузовых корабля серий «Союз МС» и «Прогресс МС», два телекоммуникационных спутника серии «Экспресс», шесть аппаратов спутниковой связи «Гонец», полезная нагрузка для нужд Министерства обороны и других государств. Выведение осуществлялось с помощью ракет-носителей и разгонных блоков производства дочерних предприятий Госкорпорации «Роскосмос» — Ракетно-космического центра «Прогресс» (г. Самара), Центра имени М.В. Хруничева (г. Москва) и Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (г. Химки, Московская область). Руководство Госкорпорации благодарит весь персонал, задействованный в пусковой деятельности 2020 года, за четкую и слаженную работу!

В период с января по декабрь 2020 года на российских космических кораблях обеспечены полёты четырех экипажей по программе Международной космической станции (МКС): МКС-60/61, МКС-61/62, МКС-63 и МКС-64, а также обеспечена посадка трех экипажей: МКС-60/61; МКС-61/62 и МКС-63. В рамках существующих международных договоренностей выполнены обязательства по материально-продовольственному обеспечению станции. В общей же сложности на МКС в течение года доставлено 5 295 кг грузов.

2020 год стал юбилейным в пилотируемом полёте МКС, и Россия отметила данный юбилей, установив в мировой космонавтике новый рекорд: экипаж — Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Кэтлин Рубинс — на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-17» долетели и состыковались с Международной космической станцией за 3 часа и 3 минуты! Это — очередное достижение российских технологий!

На Восточном сохраняется стабильным темп строительства второй очереди космодрома. К месту стройки доставлены тяжеловесные составные части пускового стола стартового комплекса космического ракетного комплекса «Амур». Завершен монтаж основной части технологического оборудования комплекса, и уже в 2021 году Госкорпорация приступит к его испытаниям. В целом, все работы ведутся даже с небольшим опережением по отношению к ранее утвержденному графику. Напомним, очередной этап испытаний тяжелой «Ангары» с пилотируемым транспортным кораблем нового поколения «Орёл» на борту планируется осуществить в 2023 году.

На Байконуре проходит заключительные испытания лабораторный модуль «Наука». По состоянию на конец года из 754 проверок, которые должен пройти модуль перед запуском, выполнено более половины. Все тесты проводятся в соответствии с посуточным планом-графиком проверки заводских контрольных испытаний. Запуск нового модуля запланирован на 2021 год.

Реализуемый Россией и Казахстаном проект «Байтерек» перешёл в стадию практической реализации: в ноябре пройдены основные этапы подготовки к модернизации площадок № 42 и № 45 комплекса «Зенит-М», предназначенных для пусков перспективной ракеты-носителя «Союз-5».

На новый этап развития выходит разработанная в Госкорпорации «Роскосмос» подпрограмма «Сфера». Проект постановления Правительства Российской Федерации о её включении в государственную программу Российской Федерации «Космическая деятельность России» представлен в Правительство Российской Федерации. Ожидается, что в её рамках будут создаваться новые космические аппараты с различным функционалом, и, при условии своевременного финансирования, первые запуски могут быть осуществлены уже 2024 году. Как уже ранее сообщалось, основная цель подпрограммы — обеспечение высокого качества космических услуг в Российской Федерации, создания новых отечественных космических технологий, систем и продуктов для эффективной цифровой трансформации российской экономики.

Продолжаются опытно-конструкторские работы по проекту «Луна-Глоб», в рамках которого НПО Лавочкина создает космический аппарат «Луна-25». В июле-сентябре 2020 года в отраслевом испытательном центре Госкорпорации «Роскосмос» ФКП «НИЦ РКП» (г. Пересвет) проведены тепловакуумные испытания теплового макета «Луны-25». Аппарат подвергался воздействию космического вакуума, холодного («черного») космоса, отраженного от планет солнечного излучения, и самого солнечного излучения. Были воспроизведены тепловые нагрузки на этапах выведения, перелета, искусственного спутника Луны, посадки на Луну, а также работа на Луне с имитацией лунных суток. Полученные данные позволят разработчикам в ближайшее время провести полный анализ правильности расчета тепловой математической модели космического аппарата «Луна-25». Испытания автоматической межпланетной станции «Луна-25» завершатся будущим летом, старт миссии намечен на осень 2021 года.

Проект ExoMars, ранее перенесенный из-за связанных с пандемией ограничений на 2022 год, прошел очередные этапы испытаний. В течение этого года аппарат прошел ряд тестов сначала в Италии (г. Турин), а затем во Франции (г. Канны): от проверок готовности до сборки, технического обслуживания, проверки передачи данных и питания между посадочной платформой и марсоходом — до отработки на ровере-дублере сложного набора последовательностей и манипуляций (таких, как съезд с посадочной платформы и сопутствующие операции). После завершения испытаний в Каннах аппарат вернётся в чистовые комнаты компании Thales Alenia Space в Турине (Италия) для проведения дальнейших функциональных испытаний перед отправкой на космодром Байконур.

В рамках освоения серийного производства ракеты-носителя «Ангара» в течение года подтверждена работоспособность узлов и агрегатов двигателя РД-191, производства компании «Протон-ПМ» (г. Пермь). В составе доводочного двигателя успешно испытаны турбонасосный агрегат, бустерный насосный агрегат (окислителя и горючего), трубопровод с эжектором, фильтр и клапан окислителя и другая номенклатура, закреплённая за пермским предприятием в схеме кооперации по созданию двигателя Ангары. По мнению специалистов НПО «Энергомаш» (головная организация интегрированной двигателестроительной структуры Роскосмоса), следующим важным этапом станет ввод усовершенствованного РД-191 в серийное производство.

Успешно идет разработка новой ракеты-носителя «Союз-5». Проведены экспериментальные работы в рамках создания четырехкамерного двигателя РД-0124МС для второй ступени носителя. Успешно проведены два огневых испытания первой энергетической установки с укороченным соплом. В ходе испытаний подтверждена устойчивость работы камеры сгорания при пониженном давлении. Также силами НПО «Энергомаш» проведены первые огневые испытания двигателя РД-171МВ, доказавшие обоснованность решений, которые были реализованы в процессе модернизации двигателя. Кроме того, на предприятии-производителе — РКЦ «Прогресс» — продолжается интенсивная подготовка к монтажу оборудования для производства основных составляющих элементов конструкции ракеты.

Уходящий год оказался действительно непростым с точки зрения ограничений и новых вызовов, однако в 2021 году Госкорпорация «Роскосмос» и предприятия ракетно-космической промышленности Российской Федерации должны ускорить адаптацию к новым условиям рынка и требованиям безопасности в условиях борьбы с пандемией, продолжив при этом наращивать свою эффективность. Руководство Госкорпорации уверено, что все стоящие в 2021 году задачи будут выполнены.

Пресс-служба Госкорпорации, в свою очередь, благодарит представителей СМИ за объективное освещение наших событий и 2,2 миллиона наших подписчиков в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Telegram, Twitter, Instagram, YouTube, Flickr и Одноклассники, а также в мобильном приложении на операционных системах Android и iOS за неослабевающий интерес к российской космонавтике!

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