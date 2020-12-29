И. Ялалов: Геопарк «Янган-Тау» в Башкортостане включен в список ЮНЕСКО

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор и глава парламента Республики вручили награды Совета Федерации руководству геопарка и администрации Салаватского района.

Представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан, член Комитета СФ по экономической политике Ирек Ялалов ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан и председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев вручили Почетную грамоту Совета Федерации главному врачу санатория «Янган-Тау» Альфреду Акбашеву, а также Благодарность Председателя Совета Федерации главе Администрации Салаватского района Марсу Кашапову.

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По словам сенатора, награждение состоялось в связи с большой работой, которую район провел по обустройству геопарка. В июле этого года на 209-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО «Янган-Тау» был включен в список Глобальных Геопарков организации наряду с другими новыми 15 геопарками со всего мира. «Таким образом, «Янган-Тау» стал первым в России и на всем постсоветском пространстве геопарком, получившим международное признание. Он создан распоряжением правительства Республики, занимает площадь 1 774 квадратных километра. На этой территории расположено более 20 геологических объектов, из которых три (разрез Мечетлино, разрез Большая Лука, гора Янган-Тау) имеют международную значимость», — рассказал Ирек Ялалов.

Ирек Ялалов и глава парламента Республики вручили награды Совета Федерации руководству геопарка и администрации Салаватского района

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Ирек Ялалов и глава парламента Республики вручили награды Совета Федерации руководству геопарка и администрации Салаватского района

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Ирек Ялалов и глава парламента Республики вручили награды Совета Федерации руководству геопарка и администрации Салаватского района

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Ирек Ялалов и глава парламента Республики вручили награды Совета Федерации руководству геопарка и администрации Салаватского района

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Ирек Ялалов и глава парламента Республики вручили награды Совета Федерации руководству геопарка и администрации Салаватского района

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Ирек Ялалов и глава парламента Республики вручили награды Совета Федерации руководству геопарка и администрации Салаватского района

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«Решение о награждении было принято во многом в связи с тем интересом, который вызвало на федеральном уровне международное признание «Янган-Тау». В настоящее время ряд регионов России по примеру нашей Республики ведут работу по созданию геопарков», – отметил сенатор.

По словам Константина Толкачева, на территории геопарка уже хорошо развита туристская инфраструктура. «Здесь расположен санаторий «Янган-Тау», имеются музеи, кемпинги, сеть конных, водных, пеших экскурсионных маршрутов. Это современная модель взаимоотношений человека с природой. Естественно, все это требует соответствующей нормативно-правовой базы. Парламент Республики готов со своей стороны обеспечить необходимое совершенствование законодательства».

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