Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ#Электро-Л#Арктика-М#Метеор-М#Канопус-В29.12.2020 11:57

Многозональные сканирующие устройства для гидрометеорологических спутников

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») в рамках развития бортовых систем космических аппаратов дистанционного зондирования Земли завершил работу по совершенствованию многозональных сканирующих устройств перспективных гидрометеорологических спутников серий «Электро-Л», «Арктика-М», «Метеор-М» и «Канопус».

В 2020 году летные испытания космического аппарата «Электро-Л» № 3, оснащенного доработанной съемочной аппаратурой, подтвердили высокую эффективность новой системы радиационного охлаждения фотоприемников инфракрасной области спектра. Новые решения обеспечили стабильное охлаждение фотоприемников до температур 80–82 К, что позволяет получать высококачественные изображения. Эти разработки планируются использовать при изготовлении приборов для следующих спутников серий «Электро-Л» и «Арктика-М».

Главный конструктор направления Юрий Гектин: «На космических аппаратах „Электро-Л“ № 3 удалось добиться высоких радиометрических характеристик 10-го инфракрасного канала, без которого невозможно определение температуры Земли в „окнах прозрачности“ — спектральных областях, где излучение проходит через атмосферу с относительно малым ослаблением. Это позволило корректировать влияние атмосферы и с высокой точностью определять температуры облаков, земной поверхности и акваторий. Именно эти показатели лежат в основе построения гидрометеорологических прогнозов. „Электро-Л“ № 3 существенно расширил возможности использования спутников дистанционного зондирования Земли в интересах гидрометеорологии».

В ноябре 2020 года спутник «Электро-Л» № 3 был передан в штатную эксплуатацию. Таким образом, на орбите впервые заработала отечественная система гидрометеорологических геостационарных спутников — второй «Электро-Л» расположен над Атлантическим, а третий — над Индийским океаном. Это существенно расширяет возможности всей российской гидрометеорологии.

В 2020 году в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») была поставлена и успешно прошла комплексные испытания съемочная аппаратура для перспективного спутника «Арктика-М» № 1, старт которого намечен на 2021 год. Кроме того, в Корпорации «ВНИИЭМ» (входит в периметр Госкорпорации «Роскосмос») поставлена аппаратура для космического аппарата «Метеор-М» № 2-3, который также планируется запустить в 2021 году. На нем впервые реализована система бортовой перефокусировки съемочного оборудования во всех тепловых каналах в процессе полета, которая также уже прошла все наземные испытания.

Специалисты РКС также проработали модернизацию съемочной аппаратуры следующих аппаратов серии «Канопус» — добавлен дополнительный канал, с помощью которого будет повышена эффективность дешифрирования инфракрасных изображений. Благодаря дополнительному спектральному каналу упростится визуальное восприятие и анализ снимков. При этом вырастет эффективность аппаратуры как для обнаружения пожаров, так и для исследования северных ледовых покровов и обнаружения трещин в ледовых полях, что особенно важно при проводе судов по северному морскому пути. Усовершенствованные приборы смогут вести съемку в сумерках и в условиях полярной ночи без потери качества.

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