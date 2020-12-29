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#НПО Энергомаш#КБХА29.12.2020 09:50

Награждены лауреаты конкурса «Инженер года-2020» в КБХА

Состоялось торжественное награждение работников Конструкторского бюро химавтоматики (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), ставших лауреатами 18-го ежегодного областного конкурса «Инженер года-2020», проводимого в соответствии с постановлением администрации Воронежской области. Из-за противоэпидемических ограничений в этот раз награды вручались не в здании администрации Воронежской области, а непосредственно на предприятии.

Директор КБХА Сергей Ковалев перед вручением сказал слова благодарности в адрес отличившихся в этом году сотрудников: «Вы вновь подтвердили высокий инженерно-технический уровень нашего коллектива на региональном уровне. Уверен, что такой же оценки многим удастся достичь и во всероссийском конкурсе, где наши коллеги будут представлять не только родное предприятие, но и Воронежскую область. Желаю вам здоровья, новых творческих достижений и успешного продолжения работ по текущим профессиональным проектам».

В этом году в число награжденных вошли сразу 13 работников предприятия. Первые места в номинации «Авиация и космонавтика» заняли: главный специалист Сергей Жеребчиков, инженер-конструктор 1 категории Дмитрий Солдатов и заместитель начальника отдела Анна Широкожухова. Вторые места в номинациях «Техника военного и специального назначения», «Машиностроение и металлообработка», «Электро- и теплоэнергетика», «Организация производства, труда и управления», «Нефтяная и газовая промышленность» заняли начальник сектора Иван Акиньшин, руководитель направления Алексей Арбузов, ведущий специалист Виктор Высоцкий, ведущий конструктор Андрей Лешов, заместитель начальника отдела Александр Мещеряков, ведущий инженер-конструктор Андрей Казачков. Третьих мест в номинациях «Металлургия» и «Авиация и космонавтика» удостоены ведущий инженер-технолог отдела Вера Асламова, инженер-конструктор 3 категории Игорь Ломакин, инженер-конструктор 2 категории Олег Савенко, ведущий инженер-конструктор Юлия Токарева.

Целью конкурса является пропаганда достижений и опыта лучших инженеров области, повышение престижа инженерных специальностей и профессионализма инженерных работников. В этом году в областном конкурсе «Инженер года-2020» приняли участие 35 предприятий и организаций, представленные 77 специалистами. Победители областного конкурса, занявшие 1-е и 2-е места, по рекомендации конкурсной комиссии представлены от Воронежской области для участия в 21-м Всероссийском конкурсе «Инженер года-2020», который завершится в Москве в конце текущего года.

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