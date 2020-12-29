О встрече Посла Беларуси А.Метелицы с заместителем Министра иностранных дел Пакистана

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

29 декабря 2020 г.



29 декабря 2020 г. состоялись переговоры Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрея Метелицы с заместителем Министра иностранных дел Пакистана по делам Европы Аманом Рашидом.

Стороны обменялись информацией о состоянии и перспективах развития отношений между Минском и Исламабадом. В этом контексте обсуждены конкретные пути наращивания белорусско-пакистанского сотрудничества.

В ходе переговоров приоритетное внимание уделено планируемым двусторонним мероприятиям, включая визиты на высшем и высоком уровне, политические консультации между министерствами иностранных дел, межпарламентские встречи, заседания профильных комиссий, встречи рабочих групп по промышленности, сельскому хозяйству и фармацевтике.

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