О встрече Посла Беларуси А.Метелицы с заместителем Министра иностранных дел Пакистана

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs
29 декабря 2020 г.
29 декабря 2020 г. состоялись переговоры Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрея Метелицы с заместителем Министра иностранных дел Пакистана по делам Европы Аманом Рашидом.
Стороны обменялись информацией о состоянии и перспективах развития отношений между Минском и Исламабадом. В этом контексте обсуждены конкретные пути наращивания белорусско-пакистанского сотрудничества.
В ходе переговоров приоритетное внимание уделено планируемым двусторонним мероприятиям, включая визиты на высшем и высоком уровне, политические консультации между министерствами иностранных дел, межпарламентские встречи, заседания профильных комиссий, встречи рабочих групп по промышленности, сельскому хозяйству и фармацевтике.
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