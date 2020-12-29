О. Епифанова приняла участие в заседании Ассоциации торгово-промышленных палат Арктической зоны РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор была избрана председателем Ассоциации торгово-промышленных палат Арктической зоны РФ.

Сенатор РФ, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Ольга Епифанова ЕпифановаОльга Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми приняла участие заседание Ассоциации торгово-промышленных палат Арктической зоны Российской Федерации.

Мероприятие прошло в формате видеоконференции. Основной темой обсуждения стали вопросы развития малого и среднего бизнеса в условиях Арктики.

Ольга Епифанова в своем выступлении охарактеризовала состояние предпринимательской деятельности в Арктической зоне, а также рассказала о работе органов законодательной и исполнительной власти, проводимой с целью развития макрорегиона. Сенатор является членом Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации.

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев отметил важность развития предпринимательства в Арктической зоне РФ, которая, согласно принятому в этом году закону, стала особой экономической зоной. По его словам, объединение торгово-промышленных палат данных территорий является мощным инструментом для обсуждения и решения актуальных задач региона.

По вопросам развития предпринимательства в Арктике выступили президент ТПП Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Носкин, президент ТПП Республики Коми Юрий Колмаков и президент Центрально-Сибирской ТПП Рафаэль Шагеев.

По итогам заседания Ольга Епифанова была избрана председателем Ассоциации торгово-промышленных палат Арктической зоны РФ.

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