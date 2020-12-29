О подписании Плана совместных мероприятий с Международным Комитетом Красного Креста на 2021 год

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

29 декабря 2020 г.



29 декабря 2020 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник и глава Делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Республике Беларусь Джордж Дрндарски подписали План совместных мероприятий государственных и иных организаций Республики Беларусь и МККК на 2021 год.

Планом предусматриваются мероприятия по поддержке инициатив в сферах образования, гуманитарной деятельности, имплементации международного гуманитарного права, а также по продвижению идей и концепций, представляющих взаимный интерес, во всемирных и региональных организациях.

Справочно: МККК – международная гуманитарная организация, основанная в 1863 году в Швейцарии. Действует на основе принципов нейтральности и беспристрастности, предоставляет защиту и оказывает помощь пострадавшим в вооружённых конфликтах. Является составной частью Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

версия для печати

MIL OSI