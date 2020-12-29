Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главкосмос#НПО Лавочкина#Главное#Гвианский космический центр#Орбитальные группировки29.12.2020 20:45

Спутник CSO-2 успешно выведен на орбиту

В рамках пусковой кампании Arianespace VS25 29 декабря 2020 года выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат-М» и космическим аппаратом CSO-2 на борту. Старт ракеты-носителя и дальнейший полет разгонного блока прошли в штатном режиме. После отделения головного блока от третьей ступени носителя разгонный блок «Фрегат-М» продолжил выведение космического аппарата на целевую орбиту.

В соответствии с циклограммой полета в 20:41 по московскому времени спутник CSO-2 успешно отделился от разгонного блока после двух включений его маршевой двигательной установки. Средства выведения Госкорпорации «Роскосмос» — ракета-носитель «Союз-СТ-А» (производства Ракетно-космического центра «Прогресс», г. Самара) и разгонный блок «Фрегат-М» (производства Научно-производственного объединения имени Лавочкина) — отработали без замечаний. Сегодняшний пуск стал финальным в рамках космической программы Российской Федерации на 2020 год. Второй год подряд доля успешных запусков с использованием российских средств выведения была обеспечена на уровне 100%.

Новый спутник будет работать, находясь на солнечно-синхронной орбите. Он был запущен в интересах французского Национального центра космических исследований и Генеральной дирекции по вооружению в интересах Министерства обороны Франции.

Сегодняшний запуск осуществлён в рамках контракта компании «Главкосмос» с Arianespace в тесной кооперации с предприятиями Госкорпорации «Роскосмос» (Ракетно-космический центр «Прогресс», Научно-производственное объединение имени Лавочкина и Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры).

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Для разгонного блока «Фрегат» данный пуск стал 92-м и 25-м из Гвианского космического центра. Данный разгонный блок обеспечивает эффективное выполнение всех задач по выведению одного или нескольких космических аппаратов на рабочие орбиты или отлетные от Земли траектории. Весь процесс выведения выполняется автономно, без вмешательства с Земли. Высочайшая надежность, возможность запуска с четырех космодромов, расположенных в разных географических зонах, практически идеальная точность выведения, дают разгонному блоку «Фрегат» неоспоримые конкурентные преимущества перед мировыми аналогами.

Российско-европейский проект «„Союз“ в Гвианском космическом центре» начался в 2003 году, когда на правительственном уровне было принято решение о пусках ракет-носителей «Союз-СТ» с европейского космодрома во Французской Гвиане. В рамках принятых решений был подписан целый ряд межправительственных соглашений, которые заложили правовую основу для подписания контрактов на создание наземной инфраструктуры стартового комплекса «Союз», изготовление и отгрузку ракет-носителей «Союз-СТ» и разгонных блоков «Фрегат» в Гвианский космический центр. В 2005 году началось строительство стартового комплекса для «Союз-СТ», в мае 2011 года состоялась официальная церемония передачи стартового комплекса Европейскому космическому агентству и эксплуатанту космодрома — компании Arianespace. Первый пуск ракеты-носителя «Союз-СТ» состоялся в октябре 2011 года.

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