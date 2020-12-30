А. Кутепов: Необходимо дальнейшее развитие системы мер, направленных на увеличение занятости осужденных

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор направил соответствующие предложения Комитета СФ по экономической политике Министру юстиции РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга направил на имя Министра юстиции РФ Константина Чуйченко предложения Комитета СФ, касающиеся социальной адаптации осужденных и развития социального предпринимательства.

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По мнению Комитета СФ, необходимо дальнейшее развитие системы мер, направленных на увеличение занятости осужденных в период отбывания наказания.

В письме отмечается, что производственный сектор уголовно-исполнительной системы является одним из основных источников деятельности ФСИН России, обеспечивает загрузку трудовой функцией осужденных, что в свою очередь обеспечивает возмещение расходов на содержание осужденных и погашение сумм исковых требований.

Уголовно-исполнительная система располагает трудовыми ресурсами и свободными производственными площадями для производства товаров, работ, услуг.

Андрей Кутепов подчеркнул, что в последнее время наблюдается тенденция сотрудничества ФСИН России с предпринимательским сообществом. Коммерческие организации и индивидуальные предприниматели размещают на площадках УИС свои производства, что обеспечивает повышение показатели занятости осужденных.

В рамках законотворческой работы были разработаны и приняты федеральные законы, направленные, в том числе и на вовлечение в экономический оборот производственных мощностей уголовно-исполнительной системы. При этом еще не все производственные мощности УИС загружены, не полностью используется земельный фонд, отметил сенатор.

Он напомнил, что в законодательство введены понятия «социальное предпринимательство», «социальное предприятие». В частности, субъект малого или среднего предпринимательства, который обеспечивает занятость лиц, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих неснятую или непогашенную судимость, признается социальным предпринимателем, что, в свою очередь дает ему право на получение дополнительных мер поддержки.

«В силу необходимости обеспечения занятости осужденных в период отбывания наказания предлагаем рассмотреть вопрос о включении в категории социально уязвимых категории граждан, обеспечение занятости которых дает возможность стать «социальным предпринимателем», и лиц, осужденных к лишению свободы и принудительным работам в период отбывания наказания, наряду с лицами, освобожденными из мест лишения свободы», — говорится в письме.

Андрей Кутепов подчеркнул, что такой подход соответствует задачам социального предпринимательства. Это решение общественных проблем и усиление внимания к вопросам социальной ответственности, сочетание социальной направленности, инновационных подходов и умения работать в рыночных условиях, заключающихся в стремлении к достижению самоокупаемости и устойчивого развития бизнеса. «Кроме того в рамках организации производства на территории учреждений УИС предприниматель дополнительно обучает осужденного навыкам работы на оборудовании, способствует освоению новых трудовых функций, повышению культуры труда и уровня ответственности, что оказывает влияние на выпуск качественной продукции, а, следовательно, на социальную адаптацию осужденных после их освобождения»

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