А. Майоров прокомментировал новые Правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, которые вступают в силу 1 января будущего года

Source: Russia – Council of the Federation

Этот документ утвержден Министерством природных ресурсов и экологии России в рамках «регуляторной гильотины».

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия прокомментировал новые Правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, которые вступят в силу 1 января 2021 г.

Сенатор пояснил, что в рамках «регуляторной гильотины» Министерство природных ресурсов и экологии России издало приказ, утвердивший этот документ. В декабре текущего года Правила зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ и будут действовать в период с 1 января 2021 г. по 1 января 2027 г.

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По его словам, Правилами определяется, какая древесина является валежником и порядок ее заготовки. Действующими правилами установлено, что при заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале. Предусматривается также, что заготовка валежника осуществляется в течение всего года.

Алексей Майоров пояснил, что новым в правовом регулировании вопроса является то, что к причинам возникновения валежной древесины теперь относятся и другие природные явления. Такое дополнение снизит «зарегулированность» в этой сфере и снимет административную нагрузку с органов, проводящих лесной надзор и лесной контроль.

Такое дополнение снизит «зарегулированность» в этой сфере и снимет административную нагрузку с органов, проводящих лесной надзор и лесной контроль

Также, подчеркнул сенатор, уточнены правила заготовки валежника, согласно которым допускается применение ручного инструмента (ручных пил, топоров, легких бензопил). Это особенно важно, поскольку заготовить его иным способом просто невозможно, сказал он. «Несмотря на то, что такое правило содержится в Памятке для граждан по заготовке и сбору валежника для собственных нужд, подготовленной Минприроды России и Рослесхозом, размещенной на сайте Совета Федерации, официальных сайтах органов госвласти субъектов Федерации, на практике не удалось избежать конфликтных ситуаций. С принятием новых изменений вопрос урегулирован исчерпывающим образом, что позволит гражданам беспрепятственно заниматься заготовкой валежника».

Председатель Комитета СФ сообщил, что вопрос находится на постоянном парламентском контроле Совета Федерации в соответствии с поручением палаты, которое было дано при принятии Федерального закона «О внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации». Закон отнес валежник к недревесным лесным ресурсам, заготовка которых осуществляется гражданами свободно и бесплатно.

Алексей Майоров отметил, что тема валежника как социально чувствительная требует самого пристального внимания и исключает формальный подход. «Благодаря активной системной позиции заместителя Председателя Совета Федерации Юрия Воробьева, ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области в рамках последовательной работы возглавляемой им рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства удалось добиться важных изменений в правом регулировании заготовки валежника», — сказал сенатор.

Помимо этого, по решению рабочей группы Рослесхозом проводится анализ правоприменительной практики и оценка эффективности действий органов госвласти субъектов Федерации в решении вопроса обеспечения заготовки и сбора гражданами валежника, добавил Алексей Майоров.

По состоянию на декабрь установлено, что информация о правилах заготовки и сбора валежника имеется на официальных сайтах всех органов государственной власти субъектов РФ в области лесных отношений. Разъяснительная работа с населением по нормам действующего законодательства, определяющего порядок сбора валежника, проводится во всех регионах. Кроме того, специалисты органов государственной власти субъектов Федерации на постоянной основе проводят телефонное консультирование граждан по этим вопросам. В лесничествах ведутся разъяснительные работы с населением.

Вместе с тем, отметил сенатор, анализ показал, что не во всех субъектах Федерации этой работе уделяется максимальное внимание. Так, например, информирование населения о территориях, требующих очистки от валежника, проводится только в 14 регионах посредством публикации соответствующих сведений в сети «Интернет». Размещение стендов и аншлагов в лесах с информацией о возможности сбора валежника для собственных нужд отсутствует у большинства субъектов (кроме 16 регионов).

Председатель Комитета СФ считает, что необходимо продолжить совершенствование нормативной правовой базы в этой сфере, учитывая при этом региональные особенности, а также активизировать работу с гражданами на местах. «Этот вопрос входит в число приоритетных в повестке рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства под председательством вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьева и будет рассматриваться на очередном ее заседании в период весенней сессии 2021 года», — подчеркнул Алексей Майоров.

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