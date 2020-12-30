Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Центр Сириус30.12.2020 20:50

Космические новогодние мероприятия в центре «Сириус»

Госкорпорацией «Роскосмос» в рамках программы сотрудничества с Образовательным фондом «Талант и успех» организована культурно-образовательная программа для жителей городского округа Сириус. Мероприятие оформлено в фирменной космической стилистике Сириуса и Госкорпорации «Роскосмос». Открыла «Сириус Новогодний» научно-образовательная елка в формате космического квеста «S.I.Rius».

На первых представлениях 26 и 27 декабря 2020 года побывали дети сотрудников и резидентов фонда. Со 2 по 9 января 2021 года елки пройдут для ребят городского округа Сириус. По сюжету герои попросили Деда Мороза и Снегурочку отремонтировать космический корабль и открыть межгалактический портал, чтобы вернуться домой к далеким звездам. Квест состоит из 10 станций, а помогает ребятам выполнить задачу талантливый робот S.I.Rius.

В течение всех новогодних праздников Парк науки и искусства «Сириус» приглашает жителей городского округа на экскурсии, на которых можно познакомится с передовыми научными открытиями, технологиями «умного города», побывать в планетарии, увидеть полномасштабные макеты космических кораблей, узнать о принципах их проектирования и работына орбите.

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