Наблюдательный совет Оргкомитета ЕВРО в Санкт-Петербурге утвердил планы на 2021 год

Source: Russia Ministry of Sport

Пандемия коронавируса в 2020 году изменила мир, оказав влияние на все сферы нашей жизни. Впервые в истории проведение Чемпионата Европы по футболу из-за распространения инфекции было перенесено на год. Но, несмотря на это, его организаторы – УЕФА, Правительство Санкт-Петербурга и Оргкомитет ЕВРО 2020 – готовятся подарить настоящий футбольный праздник жителям и гостям города.

29 декабря состоялось последнее в уходящем году заседание Наблюдательного совета Оргкомитета ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Совет под председательством Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина утвердил итоги работы Оргкомитета в 2020 году и план его деятельности на 2021 год.

План, в частности, включает работы по подготовке и организации фан-зон на Дворцовой и Конюшенной площадях, зон публичного просмотра матчей ЕВРО в городах, не принимающих матчи турнира, финального матча Лиги чемпионов УЕФА 2022 года в Санкт-Петербурге, мероприятий по продвижению ЕВРО, тура Кубка Европы в Санкт-Петербурге и Москве, волонтёрской программы, инфраструктуры безопасности, транспорта, связи и информационных технологий.

«Год был сложным, но в этих условиях команда Оргкомитета смогла чётко сориентироваться, не потерять темп и многое сделать для организации ЕВРО, – отметил Олег Матыцин. – Уверен, мы будем так же плодотворно работать, чтобы в следующем году подарить праздник жителям нашей страны и – я очень на это надеюсь – нашим зарубежным гостям. А Правительство Российской Федерации и Министерство спорта всегда готовы оказать Оргкомитету необходимую поддержку».

«В этом непростом году нам действительно удалось сохранить боеспособность и позитивный настрой, – рассказал генеральный директор Оргкомитета ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин. – Сейчас мы с коллегами из УЕФА и Правительства Санкт-Петербурга прорабатываем основные сценарии проведения ЕВРО – с учётом текущей обстановки и прогнозов развития ситуации. В марте УЕФА примет решение, по какому именно сценарию будут проходить матчи Чемпионата Европы. Поэтому в следующие полгода нас ждёт интенсивная подготовка к этому турниру, а затем будем активно готовиться к финалу Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге».

Сценарий проведения ЕВРО в Санкт-Петербурге, как и в остальных городах-организаторах турнира, будет утверждён на Исполкоме УЕФА в марте 2021 года.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах. Санкт-Петербург примет четыре матча турнира: три игры группового этапа (Бельгия – Россия 12 июня, Финляндия – Россия 16 июня и Финляндия – Бельгия 21 июня) и четвертьфинал (2 июля). Финал Лиги чемпионов УЕФА пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» в мае 2022 года.

Пресс-служба Минспорта России

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