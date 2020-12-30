Олег Матыцин исполнил мечту 10-летнего Никиты Менюшкова из Мурманской области и подарил мальчику горные лыжи и горнолыжные ботинки

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 30 декабря, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прибыл в г. Кировск Мурманской области, где встретился с 10-летним Никитой Менюшковым и подарил ему горные лыжи и горнолыжные ботинки в рамках акции «Ёлка желаний».

В 2020 году благотворительный проект «Мечтай со мной» в третий раз запустил предновогоднюю акцию «Ёлка желаний», которая призвана помочь людям, находящимся в трудной ситуации. Заявки на участие организаторы принимали с 16 ноября по 15 декабря.

Встреча прошла на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр», где тренируется Никита. У мальчика ДЦП. Он живёт с родителями и старшей сестрой в г. Апатиты.

Для Никиты и его семьи приезд Министра и вручение заветного подарка стало настоящим сюрпризом. Олег Матыцин пообщался с мальчиком, его мамой и тренером, а затем все вместе они покатались на горных лыжах.

«Такие ребята, как Никита, – очень целеустремлённые, они – пример для людей, у которых нет ограничений, – отметил Министр. – Мы видим, с каким желанием и мотивацией они тренируются и учатся. Для всего общества важно, чтобы у детей была возможность заниматься спортом, тогда они и учатся лучше, а потом добиваются многого в жизни, потому что знают, что такое труд. Рад, что мы с нашим Правительством помогаем ребятам осуществлять их мечты».

Олег Матыцин поздравил Никиту, его семью и тренера с наступающим Новым годом и пожелал им крепкого здоровья и всего самого доброго.

Никита Менюшков одним из первых в Мурманской области встал на горные лыжи по программе «Лыжи Мечты» в 2016 году. Программа «Лыжи Мечты» (разработана АНО «Центр социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья «Лыжи мечты» Сергея Белоголовцева») – это система специализированных занятий по горнолыжному спорту с людьми, имеющими диагноз ДЦП или другие ограниченные возможности здоровья.

В 2018 году Никита занял четвёртое место на Всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья «Старты мечты» в г. Кировске, а через год на этих же соревнованиях в Тюмени он одержал победу.

Следом за Никитой на горные лыжи встала вся семья – мама, папа, старшая сестра и дедушка. Теперь они всей семьёй выходные дни проводят на горнолыжных склонах.

Никита также умеет ездить верхом на лошади, занимается плаванием (в рамках Хибинского спортивного фестиваля в марте 2020 года участвовал в соревнования и занял четвёртое место среди здоровых спортсменов), рисует, играет на пианино.

В 2019 году награждён дипломом главы города Кировска одарённым детям и учащейся молодёжи. В 2020 году стал лауреатом всероссийского конкурса рисунка «Символ моей страны».

Никита – настоящий спортсмен, очень трудолюбивый и целеустремлённый. За годы занятий у него появилась уверенность в своих силах, улучшилась осанка и координация, сократились спастические симптомы. Для Никиты занятия терапевтическим горнолыжным спортом стали эффективным видом реабилитации.

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI