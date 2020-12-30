С. Михайлов открыл социальные объекты в селе Олинск Нерчинского района Забайкалья

Source: Russia – Council of the Federation

Село одним из первых в Забайкалье приняло участие в программе комплексного развития сельских территорий, отметил сенатор.

Представитель от законодательного органа государственной власти Забайкальского края Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края в ходе рабочей поездки в регион принял участие в открытии социальных объектов в селе Олинск Нерчинского района.

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Село Олинск одним из первых в Забайкалье приняло участие в программе комплексного развития сельских территорий, рассказал сенатор. В рамках программы в селе провели капитальный ремонт дома культуры, детского сада и школы.

Сергей Михайлов отметил работу руководителей села и района в части разработки проектов для участия в федеральной программе. «Олинск корректно подготовил все необходимые документы для участия в программе. В результате, проект успешно прошёл отбор Министерства сельского хозяйства РФ и получил финансирование», — сказал сенатор.

Сергей Михайлов открыл социальные объекты в селе Олинск Нерчинского района Забайкалья

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Сергей Михайлов открыл социальные объекты в селе Олинск Нерчинского района Забайкалья

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Сергей Михайлов открыл социальные объекты в селе Олинск Нерчинского района Забайкалья

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Сергей Михайлов открыл социальные объекты в селе Олинск Нерчинского района Забайкалья

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Сергей Михайлов открыл социальные объекты в селе Олинск Нерчинского района Забайкалья

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Сергей Михайлов открыл социальные объекты в селе Олинск Нерчинского района Забайкалья

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Сергей Михайлов открыл социальные объекты в селе Олинск Нерчинского района Забайкалья

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Он также обратил внимание на вклад в реализацию проекта правительства Забайкальского края, в том числе, профильных министров, которые поддержали идею Нерчинского села. «Проект Олинска является свидетельством того, как за счёт программы Минсельхоза можно привести в порядок объекты культуры, образования и спорта, а также построить новые. Это уникальная программа, которая делает жизнь в поселках и в малых городах до 30 тысяч населения более комфортной и удобной. Примечательно, что с каждым годом участников программы становится больше», — сказал парламентарий.

Сергей Михайлов вручил главе сельского поселения Олинское Оксане Шмакотиной благодарность Председателя СФ за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие местного самоуправления.

Кроме того, сенатор принял участие в открытии дома культуры в селе Знаменка Нерчинского района, который был капитально отремонтирован в рамках национального проекта «Культура». В здании произвели замену окон, дверей, полов, системы отопления, провели наружные работы и отремонтировали кровлю. Поздравляя жителей Знаменки с открытием обновленного дома культуры, сенатор подчеркнул роль жителей села в развитии казачества в Забайкальском крае, сохранении его истории и традиций.

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