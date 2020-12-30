Т. Кусайко приняла участие в заседании Правительства Мурманской области

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие началось с минуты молчания по погибшим и пропавшим без вести членам экипажа рыболовецкого траулера «Онега».

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие в заседании Правительства Мурманской области. Заседание прошло в режиме видео-конференц-связи.

Мероприятие началось с минуты молчания по погибшим и пропавшим без вести членам экипажа рыболовецкого траулера «Онега» в ходе его крушения в Баренцевом море 28 декабря 2020 года. В Мурманской области объявлен траур.

«Беда постучалась в дом ко многим мурманским семьям. Выражаю глубокие соболезнования семьям, всем родным и близким членов экипажа затонувшего рыболовецкого траулера «Онега» и желаю сил пережить горечь утраты», — сказала Татьяна Кусайко.

Регион участвует в 10 из 12 нацпроектов, выполнено 95 процентов показателей. Это очень хорошие результаты

В ходе заседания были подведены предварительные итоги реализации национальных проектов в Мурманской области в 2020 году. «Регион участвует в 10 из 12 нацпроектов, выполнено 95 процентов показателей. Это очень хорошие результаты», — отметила сенатор.

Участники обсудили план реализации стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации, в частности проблему миграционного оттока населения, задачи по повышению качества жизни северян, ускорению экономического роста и привлечения инвестиций.

Как отметил губернатор региона Андрей Чибис, ЧибисАндрей ВладимировичГубернатор Мурманской области в 2020 году, несмотря на сложности, Мурманская область последовательно реализовывала поставленные задачи.

Участники заседания подчеркнули важность принятия единого Плана реализации основ госполитики и стратегии развития Арктической зоны до 2035 года. Согласно документу, общий объём финансирования госпрограммы развития Арктики до 2024 года составит 19,5 млрд рублей, из которых на создание инфраструктуры под новые производства предусмотрено 13 млрд рублей.

Сенатор отметила, что План содержит мероприятия по 12 ключевым направлениям, включая социальное и экономическое развитие Арктической зоны, развитие инфраструктуры, науки и технологий в интересах освоения Арктики, охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

«План развития предусматривает разработку стратегии развития арктического туризма в России, в том числе круизного туризма, а также туристско-рекреационных кластеров», — сообщила парламентарий.

Отдельное внимание в повестке заседания уделено вопросам доплат к заработной плате за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.

Также в ходе заседания были представлены новые меры поддержки оленеводства.

По словам Татьяны Кусайко, регион увеличивает производство оленины. «Регион начал включать оленину в рацион школьников. В 2020 году достигнут ряд договоренностей о поставках оленины на комбинаты детского питания Мурманской области. В 2021 году закупки мяса запланированы у комбинатов школьного питания в столице Заполярья и городского округа Александровск», — сообщила законодатель.

«Мясо северного оленя относят к лечебным и диетическим продуктам, рекомендуют при нарушенных обменах веществ и авитаминозах. При этом оно содержит минимум вредных жиров», — подчеркнула Татьяна Кусайко. Она отметила, что правительством области принято решение о разработке и реализации дополнительных мер поддержки, направленных на увеличение поголовья северных оленей, прирост выпускаемой продукции, обновление материально-технической базы, повышение доступности потребления продукции.

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