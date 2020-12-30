Фоторепортаж. Главный ресурс Амурского ГПЗ

Source: Gazprom in Russian

30 декабря 2020

Строительство газопровода «Сила Сибири» в Амурской области ознаменовало новый этап развития всего региона. Здесь, по сути, с нуля начали создавать новую отрасль — газовую. Один из ключевых объектов — Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), который строят недалеко от города Свободного. Масштабный проект, как магнит, притянул в регион огромные ресурсы, главный из которых — человеческий.

Как «Газпром» наращивает кадровый резерв в Амурской области и в каких условиях живут сотрудники Амурского ГПЗ, вы узнаете из нашего фоторепортажа.

Гигантские подъемные краны, колонны газоразделения высотой с 30-ти этажные дома, десятки километров конструкций и трубопроводов, металлические каркасы будущих производственных корпусов. Так сегодня выглядит стройплощадка в 900 гектаров, где еще 5 лет назад было чистое поле.

Завод в Амурской области станет одним из самых мощных газоперерабатывающих предприятий в мире — 42 млрд куб. м газа в год. Сюда по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный природный газ Чаяндинского и Ковыктинского месторождений. Из него будут извлекать не только этан, пропан, бутан и пентан-гексановую фракцию, но и ценнейший компонент — гелий. По его производству — до 60 млн куб. м в год — Амурский ГПЗ станет мировым рекордсменом. Всего на заводе будет шесть технологических линий, две из которых заработают уже в 2021 году.

2020 год — пик строительных работ. На площадке одновременно трудятся более 30 тысяч человек: от разнорабочих до высококвалифицированных специалистов. Состав — поистине многонациональный. Здесь работают граждане 23 стран.

Уже сейчас компания «Газпром переработка Благовещенск» ведет набор сотрудников, которые будут отвечать за эксплуатацию нового завода. Из принятых к настоящему времени на постоянную работу, более трети — амурчане.

Кстати, если вам интересна работа на Амурском ГПЗ, актуальные вакансии размещаются здесь. Благодаря такому масштабному проекту близлежащий город Свободный, которому чуть больше ста лет, превращается в газовую столицу Приамурья.

Чтобы обеспечить сегодняшних и будущих сотрудников Амурского ГПЗ жильём, «Газпром» строит на севере Свободного новый микрорайон. Это 42 многоквартирных дома, 36 таунхаусов, детский сад, школа, поликлиника, центр культуры, большой спортивный комплекс с ледовой ареной и бассейном.

Пока новый микрорайон строится, в Свободном уже готово 4 жилых дома на 249 семей. В эту новенькую «девятиэтажку» совсем недавно въехали сотрудники компании «Газпром переработка Благовещенск».

В этой просторной квартире живёт специалист отдела социального развития «Газпром переработка Благовещенск» Оксана Питиримова вместе с 11-летним сыном. Она недавно переехала из Екатеринбурга. Её привлекли перспективы роста, зарплата и социальные гарантии. И, конечно, романтика. «Свободный, как и весь Дальний Восток, сейчас наполняется духом новизны, развития, перемен», — говорит Оксана.

Благодаря притоку специалистов в Свободном появляются и новые социальные объекты. До недавнего времени в городе на 50 с лишним тысяч жителей не было ни одного бассейна.

Строительство первого муниципального спорткомплекса с бассейном в городе превратилось в долгострой. Спорткомплекс удалось достроить при поддержке «Газпрома» в рамках программы «Газпром — детям». Весной 2017 года состоялось долгожданное открытие центра «Океан». Теперь сюда приезжают со всех концов города, чтобы поплавать в бассейне и заняться спортом в различных секциях.

Вклад в человеческий капитал — один из базовых принципов «Газпрома». Ведь технологии создают именно люди: квалифицированные кадры, с которыми можно уверенно идти в будущее. И важно это будущее создавать уже сегодня.

Кадровый резерв отрасли пополняют, в том числе, воспитанники «Газпром-классов». Профильные старшие классы, а сейчас их в стране 26, уже не первый год принимают учеников. В свободненской школе №1 такой специализированный класс открылся в день знаний в 2017 году. Фирменные синие галстуки надели лучшие выпускники 9 классов, прошедшие строгий отбор. Они углубленно изучают химию и физику — дисциплины, которые должны знать будущие газовики. Ребята с головой погружаются в работу отрасли: встречаются со специалистами ГПЗ, участвуют в профильных олимпиадах, образовательных сменах и конкурсах. Первые 13 выпускников свободненского «Газпром-класса» в 2019 году поступили по целевым договорам в ведущие вузы страны. С получением диплома им гарантирована работа на объектах компании.

За партой в центре кадра сидят будущий инженер-химик Руслан Макаров и будущий химик-технолог Анастасия Белоусова. Свою карьеру ребята, стипендиаты и неоднократные победители олимпиад, уже представляют в деталях: после окончания «Газпром-класса» поступят в университет, потом будут работать на ГПЗ и дорастут до руководителей. «Наш класс — это собрание амбициозных, перспективных людей, с которыми точно есть в чём посоревноваться, — объясняет Настя. — Вы не найдёте здесь ленивых. Каждый знает, чего он хочет от жизни».

Наверное, именно поэтому, ученики «Газпром-класса» ездят в школу даже издалека. Александра Губа живет в Циолковском, рядом с которым расположен космодром «Восточный», но космической отрасли предпочла газовую. Ради этого она готова каждое утро целый час добираться на учебу.

В Свободном у девятиклассников, мечтающих стать газовиками, есть выбор: пройти отбор в «Газпром-класс» или поступить в Амурский технический колледж (АТК) на профильное направление.

В колледже тоже созданы все условия для того, чтобы готовить кадры для отрасли. Компания «Газпром переработка Благовещенск» помогла полностью переоборудовать аудитории и лаборатории учебного заведения, где сегодня обучаются по востребованным на ГПЗ специальностям. Среди этих ребят — будущие машинисты технологических насосов и компрессоров, лаборанты-экологи, операторы переработки.

Все оборудование в этой мастерской — насосы, фрагменты трубопроводов, теплообменники — как на газоперерабатывающем заводе. Преподаватели постоянно ставят реальные задачи, поэтому к началу производственной практики учащиеся хорошо знакомы с устройством механизмов.

Андрею Тыщенко осталось учиться полгода, у него есть все шансы получить красный диплом. В своем резюме юноша уже может написать о собственной разработке: он успешно защитил авторский проект по усовершенствованию шлангового насоса. Такие используются на производствах для перекачки различных веществ, но, как уверяет Андрей, его вариант насоса будет эффективнее.

В сентябре 2019 года первые 14 студентов-целевиков начали работу на Амурском ГПЗ в качестве лаборантов химического анализа и операторов технологических установок.

Когда завод достроят, здесь будут трудиться около трех тысяч человек. Умом и руками этих специалистов будет создаваться не только газовая история Дальнего Востока, но и страны. Эти люди — залог успеха и поистине главный ресурс Амурского ГПЗ.

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