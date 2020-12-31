Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКСм#МКС-64#Дмитрий Рогозин#Новый год31.12.2020 17:30

Дмитрий Рогозин поздравил экипаж МКС с Новым годом

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сегодня, 31 декабря 2020 года, поздравил экипаж 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию с Новым 2021-м годом.

Общение главы Роскосмоса и экипажа МКС прошло посредством отечественной спутниковой широкополосной сети передачи данных.

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