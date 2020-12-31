Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Новый год#Павел Власов31.12.2020 14:48

Новогодние поздравления экипажу МКС-64 из Центра подготовки космонавтов

Сегодня утром, 31 декабря 2020 года, руководство Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и летчики-космонавты РФ поздравили в прямом эфире экипаж 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию. Новогодние приветствия и пожелания космонавтам Роскосмоса Сергею Рыжикову, Сергею Кудь-Сверчкову и астронавту NASA Кэтлин Рубинс, присутствующим на сеансе связи, а также их коллегам по экспедиции, прозвучали из технического комплекса по управлению полетом КАСУППС, расположенном в Центре подготовки космонавтов.

Начальник ЦПК имени Ю.А. Гагарина Павел Власов поздравил космонавтов с приближающимися праздниками, а астронавта NASA Кэтлин Рубинс — с прошедшим Рождеством.

«Не каждому экипажу удавалось встречать Новый год на орбите, — отметил Павел Николаевич. — Это прекрасное дополнение к полету. Рады следить за вашими успехами с Земли и желаем только положительных эмоций от работы и орбитальной жизни. Здоровья и благополучия вашим близким».

Советник начальника Центра, летчик-космонавт РФ Юрий Маленченко пожелал экипажу успешно выполнить программу экспедиции и напомнил, что уходящий год был очень важным для каждого из них.

«Ваша подготовка к полету проходила интенсивно, пришлось много трудиться в условиях ограничений, но несмотря на сложности, вы успешно работаете на борту станции», — констатировал Юрий Иванович.

Слова напутствия экипажу МКС-64, а также новогодний привет всем иностранным коллегам, работающим на станции, передал летчик-космонавт РФ Валерий Корзун. Валерий Григорьевич вспомнил, как сам встречал зимние праздники на орбите во время своего первого полета, а также напомнил экипажу о новогодних традициях на станции.

К новогодним поздравлениям присоединился космонавт Роскосмоса Олег Артемьев. Олег Германович передал добрые пожелания от коллег по отряду и высоко оценил слаженную работу экипажа. В свою очередь экипаж МКС-64 поблагодарил собравшихся за поздравления, пожелал праздничного настроения, здоровья, а также успешной работы в космосе и на Земле.

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