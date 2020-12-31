Пенза, Бийск, Чебоксары и Новочебоксарск перейдут на целевую модель рынка тепла

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 31 декабря. – Михаил Мишустин подписал распоряжения Правительства России, позволяющие начать переход к целевой модели рынка тепла в Пензе, Бийске, Чебоксарах и Новочебоксарске.

Новая модель рынка тепла начнёт действовать в Чебоксарах и Новочебоксарске с августа 2021 года, в Пензе – с июля. Работающая в этих городах компания «Т Плюс» направит 18 млрд рублей в Чебоксарах на строительство трёх газовых котельных (вместо четырёх неэффективных угольных), реконструкцию 664 км муниципальных квартальных и 66 км магистральных тепловых сетей. Также будут обновлены 34 центральных тепловых пункта, три насосных станции, 33 котельных и другие объекты теплоснабжения.

В Новочебоксарске в ближайшие 15 лет будет инвестировано 3,6 млрд рублей в обновление 156 км муниципальных квартальных тепловых сетей и реконструкцию центрального теплового пункта. В Пензе «Т Плюс» планирует направить 6,3 млрд рублей на реконструкцию центральных тепловых пунктов и модернизацию 159 км квартальных тепловых сетей, повышение надёжности магистральных теплотрасс. Компания полностью заменит 96,8 км трубопроводов.

В Бийске Сибирская генерирующая компании планирует инвестировать 1,8 млрд рублей в замену 34 км тепловых сетей на 38 участках магистральных трубопроводов и 45 внутриквартальных. Кроме того, будут построены 18 угольных и 2 газовых блочно-модульных котельных для замещения неэффективных источников, а также 4 км новых теплотрасс для объединения зон работы котельных.

Целевая модель рынка тепла отличается от традиционной, прежде всего, системой отношений между потребителями, поставщиками тепла и органами власти, а также системой ценообразования (метод «альтернативной котельной»). Так, усиливается ответственность поставщиков тепла за отключения теплоснабжения и нарушение его качества (например, при низкой температуре теплоносителя) – в этих случаях предусмотрены штрафы для компаний в виде снижения платы за тепло для потребителя.

Предельный уровень цен на тепловую энергию устанавливается методом сравнения со стоимостью наиболее эффективного альтернативного теплоснабжения для потребителя, замещающего централизованное теплоснабжение «альтернативной котельной». Это позволит привлечь инвестиции в отрасль, модернизировать её и повысить эффективность работы.

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