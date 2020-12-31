Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс#РН СТК31.12.2020 12:17

РКЦ «Прогресс» победил в конкурсе на разработку технического проекта по космическому ракетному комплексу РН СТК

15 декабря 2020 года заключен государственный контракт между Госкорпорацией «Роскосмос» и Ракетно-космическим центром «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») на выполнение ОКР по разработке ключевых элементов и технологий создания космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса.

Контракт предполагает разработку и выпуск технического проекта космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжёлого класса (РН СТК) и разгонным блоком. Руководителем работ по этой теме назначен главный конструктор ракеты-носителя «Союз-5» РКЦ «Прогресс» Александр Черевань.

Специалистами РКЦ «Прогресс» выполнен эскизный проект, в рамках которого были определены основные технические характеристики РН СТК, проработаны варианты сборки ракеты, в том числе на универсальном стартовом комплексе с использованием мобильного комплекса сборки и обслуживания. На этапе технического проекта предполагаемая масса выводимой полезной нагрузки в зависимости от варианта ракеты-носителя составляет от 125 до 147 тонн для низкой околоземной орбиты и до 27 тонн для орбиты Луны.

Технический проект на космический ракетный комплекс СТК в соответствии с контрактом должен быть разработан и представлен на рассмотрение в Госкорпорацию «Роскосмос» в 2021 году.

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